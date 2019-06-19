مصر تستضيف «عربية المراحل وفئات الجولف»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تحتضن ملاعب الجولف في مدينة 6 أكتوبر بالعاصمة المصرية القاهرة خلال الفترة من 22 وحتى 27 سبتمبر 2019 بطولة المراحل السنية وفتيات الجولف، والتي تأتي وفق روزنامة الاتحاد العربي للجولف، حيث تشهد أرض الكنانة البطولة العشرين للشباب تحت 18 سنة والناشئين تحت 15 سنة والأولى للأشبال تحت 13 سنة إلى جانب البطولة العاشرة للفتيات.

وكان الاتحاد المصري للجولف منظم ومستضيف البطولة والمقامة تحت إشراف الاتحاد العربي للجولف قد بعث بكافة تفاصيل البطولة من حيث الزمان والمكان وبرنامج البطولة والتي تبدأ بوصول الفرق المشاركة إلى مصر يوم 22 سبتمبر.وتبدأ منافسات البطولة الرسمية لجميع الفرق المشاركة يوم 24 سبتمبر وتستمر على مدار 3 أيام حيث يشهد اليوم التالي اجتماعا للمكتب التنفيذي للاتحاد العربي للجولف، وخلال الفترة المسائية سيقيم الاتحاد المصري للجولف حفل تبادل الدروع بين الاتحادين العربي والمصري وجميع الوفود المشاركة، وسيشهد يوم 26 سبتمبر الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات البطولة ويعقبها الحفل الختامي وتتويج الفائزين بهذا العرس العربي الذي يستهدف قواعد اللعبة بوطننا العربي.

ورحب تيمور أبوالخير نائب رئيس الاتحاد المصري للجولف بالوفود المشاركة على أرض الكنانة مصر العروبة والتي تمثل البلد الثاني لجميع الوفود المشاركة، كما أكد الجاهزية المبكرة لهذا العرس العربي للجولف، وفق توجيهات المهندس أيمن حسين رئيس الاتحاد المصري للجولف، ومتابعة إخوانه كافة أعضاء مجلس الإدارة، وأضاف: «تم تشكيل جميع اللجان التي تستهدف الوصول بالبطولة لأبعد درجات النجاحات والتي لا تغيب عن القائمين عن رياضة الجولف في مصر».

كما وجه شكره للاتحاد العربي للجولف بقيادة الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس الاتحاد ولإخوانه أعضاء مجلس الإدارة والمكتب التنفيذي للاتحاد العربي للجولف، وثمن التواجد للمرة الأولى لمنتخبات الأشبال تحت 13 سنة والتي تم إدراجها ضمن أجندة الاتحاد العربي للجولف للمرة الأولى وتستهدف هذه الفئة السنية والتي تسهم بنشر اللعبة وكشف العناصر الواعدة للعبة بوطننا العربي.