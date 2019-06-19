واليس يتصدر ترتيب «السباق إلى دبي»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تصدر الإنجليزي مات واليس ترتيب «السباق إلى دبي» للجولة الأوروبية للجولف، مستفيداً من حصوله على المركز 12 في النسخة 119 لبطولة الولايات المتحدة المفتوحة، واستمر واليس بتألقه هذا الموسم ليكون ضمن ال20 الأوائل في سبعة أحداث حتى الآن ليحصد 162 نقطة تجعله ينتقل إلى المركز الأول مكان كيفين كيسنر، رافعاً رصيده الإجمالي هذا الموسم إلى 1760.9 نقطة في صدارة ترتيب «السباق إلى دبي».

قدم الإنجليزي جاستن روز أداء ممتازاً في البطولة الكبرى ليكون في المركز الثالث مكرر ويكسب 475.25 نقطة ليقفز من المركز 103 إلى المركز 29 في «السباق إلى دبي». وشارك بطل جولة موانئ دبي العالمية عام 2017 جون راهم المركز الثالث لينتقل من المركز 74 إلى المركز 25 في الترتيب، وبهذه النتيجة يضمن نجما كأس رايدر مكانهما في بطولة جولة موانئ دبي العالمية التي تقام على ملاعب عقارات جميرا للجولف في شهر نوفمبر المقبل.

ومنح زاندر شافيل لنفسه فرصة أخرى للفوز بلقب «السباق إلى دبي» بعد مشاركته المركز الثالث هذا الأسبوع مما ساعده على التحرك من المركز 10 إلى المركز الرابع في الترتيب.

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ولعب هنريك ستينسون، محبوب الجماهير في دبي، بشكل جيد حيث احتل المركز التاسع في أمريكا لينتقل من المركز 82 إلى 46 وهو يتطلع إلى حجز مكانه في بطولة جولة موانئ دبي العالمية حيث فاز باللقب في 2013 و2014. وشارك الإيرلندي الشمالي روري ماكلروي المركز التاسع ليتقدم من المركز 117 إلى المركز 63 في ترتيب «السباق إلى دبي» حيث يأمل صاحب ال30 عاماً حصد لقب «السباق إلى دبي» للمرة الرابعة.

وأصبح بطل «السباق إلى دبي» الحالي فرانشيسكو موليناري ضمن «التوب 10» أو العشرة الأوائل في الترتيب بعد حصوله على المركز 16.

يذكر أن أفضل 50 لاعباً خلال الموسم ينالون بطاقات المشاركة في بطولة جولة موانئ دبي العالمية للجولف التي تقام على ملاعب عقارات جميرا للجولف في شهر نوفمبر المقبل تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، وتشكل المحطة الختامية للجولة التي تمر سنوياً في محطاتها في دول حول العالم منها بطولتا أبوظبي أتش إس بي سي وبطولة أوميجا دبي ديزرت كلاسيك.