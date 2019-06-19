اتفاق شرقاوي وحداوي على انتقال عبدالباسط وسالم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: عصام هجو

تكللت جهود شركة الشارقة لكرة القدم في دعم صفوف الفريق بالنجاح بعد اكتمال الاتفاق مع نادي الوحدة، والذي يقضي بانتقال اللاعبين محمد عبدالباسط لاعب المحور والمدافع سالم سلطان إلى صفوف «الملك»، وسيتم الإعلان الرسمي عنها بعد خضوع اللاعبين للفحوصات الطبية المعتادة ومن ثم التوقيع على العقود التي ستبرم بينهما.

ويذكر ان طارق الخديم لاعب الوحدة السابق يعتبر أول صفقة للشارقة في الموسم الحالي، ووقع اللاعب قبل فترة ل«الملك» وأجرى الفحوصات الطبية.

وفيما يتعلق باللاعب المحترف الأجنبي الذي سيحل في مكان البرازيلي ويلتون سواريز ما زالت المفاوضات جارية للحصول على مهاجم أجنبي بالمواصفات المطلوبة من قبل الجهاز الفني واللجنة الفنية، ويسير العمل في نادي الشارقة على نار هادئة ومن دون ضوضاء او استعجال حول هذا الخصوص.

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وبعد اكتمال صفقة انتقال الثنائي عبدالباسط وسلطان يصبح هناك 5 لاعبين سبق لهم اللعب ل«العنابي» ثم انتقلوا إلى«الملك» وهم عادل الحوسني ومحمد الشحي ومحمد عبدالباسط وسالم سلطان وطارق الخديم.

ومن المتوقع أن يحرز اللاعبون الجدد نجاحاً كبيراً مع الشارقة عطفاً على تجربة الشحي والحوسني في الموسم الماضي، خصوصاً إذا ما وضعنا في الاعتبار أن معظم فريق الشارقة الحالي يتألف من لاعبين تأسسوا في المراحل السنية بالشارقة، وهم شاهين عبدالرحمن وسيف راشد وعبدالله غانم وعمر جمعة ربيع ويوسف سعيد ومحين خليفة.

ويعتبر التقارب في العمر والتأسيس عبر المراحل السنية ومدارس الكرة من القواسم المشتركة بين لاعبي الشارقة وزملائهم الجدد القادمين من نادي الوحدة.

ولا بد من الإشارة إلى الجهود الكبيرة التي يبذلها مجلس الإدارة برئاسة سالم عبيد الشامسي رئيس النادي، ومحمد جمعة بن هندي نائب رئيس مجلس الإدارة ومحسن مصبح رئيس إدارة الشركة ومدير الاحتراف، وحمد مبارك الجنيبي في دعم صفوف الفريق حسب المراكز المحددة من قبل المدرب عبدالعزيز العنبري واللجنة الفنية التي تضم كلاً من المدربين جمعة ربيع وعبدالعزيز العنبري ومحمد سعيد بونجال نائب رئيس الشركة ومشرف الفريق الأول والدكتور جمال صالح المدير الرياضي في النادي.