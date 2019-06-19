خيبة أمل روما بسبب تصريحات توتي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عبر ماورو بالديسوني، نائب رئيس نادي روما لكرة القدم، عن خيبة أمله بشأن الانتقادات التي وجهها فرانشيسكو توتي، عقب استقالته من منصبه الإداري بالنادي، الذي قضى فيه مسيرته كلاعب.

وقال بالديسوني لقناة «سكاي» أمس، إن الفشل في الاحتفاظ برجل يمثل تاريخ روما يعد خسارة للجميع، وأضاف أن النادي عرض على توتي منصب المدير الرياضي، ولكنه لم يتلقَّ إجابة.

واعتزل توتي (42 عاماً) كرة القدم في 2017 بعد 25 عاماً قضاها في النادي. وقال في مؤتمر صحفي، الاثنين، إنه لم يكن له دور في اتخاذ القرار بنادٍ يبدو أنه يسعى للتخلص من أبناء النادي.