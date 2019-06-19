رابط مشاهدة مباراة البرازيل وفنزويلا بث مباشر كورة اون لاين braZil live يلا شوت بث مباشر البرازيل...

رابط مشاهدة مباراة البرازيل وفنزويلا بث مباشر كورة ستار Kora Star يلا شوت بث مباشر البرازيل وفنزويلا اليوم كورة اون لاين الاسطورة بث مباشر البرازيل كورة لايف بدون تقطيع، تلتقي اليوم البرازيل في مهمة مبكرة لحسم تأهلها لدور الثمانية مع فريق فنزويلا الساعي لاحداث المفاجأة في لقاء مرتقب ضمن الجولة الثانية من المجموعة A والذي يأتي عقب لقاء بيرو وبوليفيا حيث بوصول البرازيل للنقطة السادسة فانها تضمن رسميا التأهل وتكون أول فريق في البطولة يحقق ذلك حتى وان خسرت المباراة القادمة أمام بيرو.

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يلا شوت كورة ستار بث مباشر البرازيل وفنزويلا yalla shoot كورة اون لاين بث مباشر مشاهدة مباراة البرازيل وفنزويلا كورة لايف الاسطورة بث مباشر البرازيل بجودات عالية، ويستضيف ملعب فونتي نوفا أحداث تلك المواجهة الكبيرة وهو الملعب الذي شهد حالة سيئة في الساعات الأحيرة والتي أدت لالغاء تدريب منتخب السيليساو عليه ونقل التدريب لملعب آخر بسبب هطول الأمطار التي أثرت على أرضيته التي طالما شهدت انتقادات كثيرة قبل بداية البطولة، حتى أن المنتخب الفنزويلي لم يتدرب عليه أيضا.

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كورة لايف بث مباشر البرازيل kora live، كورة ستار بث مباشر مباراة البرازيل وفنزويلا اليوم كورة اون لاين الاسطورة رابط مشاهدة ماتش البرازيل يلا شوت توداي بث مباشر البرازيل، وتحدث قائد المنتخب البرازيلي داني ألفيش حول اللقاء مبديا تخوفه من احداث فنزويلا المفاجأة حيث تلعب بدون أي ضغوط عليها في هذه البطولة، وتمتلك تشكيلة شابة تسعى بطموح لتحقيق انجاز وهو ما يجبر زملائه على احترامهم وعدم الاستهانة بقدراتهم في هذه المباراة، ولكنه أكد أنهم سيدخلون اللقاء بكامل استعدادهم.

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