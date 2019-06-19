بث مباشر مباراة البرازيل وفنزويلا يلا شوت Yalla shoot كورة لايف مشاهدة مباراة البرازيل وفنزويلا بث...

بث مباشر مباراة البرازيل وفنزويلا يلا شوت Yalla shoot كورة لايف كورة ستار مشاهدة مباراة البرازيل وفنزويلا بث مباشر الاسطورة بث مباشر البرازيل كورة أون لاين بدون تقطيع، تتجه الأنظار اليوم لملعب فونتي نوفا لمتابعة مباراة البرازيل في ثاني جولات المجموعة الأولي من بطولة كوبا أمريكا 2019 حيث تلتقي البرازيل مع منتخب فنزويلا الطموح لتحقيق انجاز في هذه البطولة بعد تعادله في المباراة الأولى له مع منتخب بيرو سلبيا، بينما تسعى البرازيل لحسم تأهلها اليوم عندما تصل للنقطة السادسة.

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بث مباشر البرازيل، كورة لايف بث مباشر البرازيل وفنزويلا يلا شوت Brazil Live مشاهدة مباراة البرازيل بث مباشر كورة 7sry كورة ستار البرازيل بث مباشر كوبا أمريكا كورة اون لاين، وتحدث لاعب المنتخب الفنزويلي “سوتيلدو” المنضم للقائمة بدلا من اللاعب “بينياراندا” المصاب حول هذا اللقاء الهام وأكد على الفارق بين مستوى الفريقين وأنهم عليهم احترام راقصي السامبا ومفاجئتهم على أرض الملعب بهذا الاحترام ليتمكنوا من الخروج في هذا اللقاء بنتيجة جيدة وأنهم سيحاولون احداث المفاجأة في هذه البطولة.

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