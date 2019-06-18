بعثة منتخب المغرب تغادر إلى مصر للمشاركة في الـ(كان)

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الرباط : غادرت بعثة المنتخب المغربي لكرة القدم مطار مراكش المنارة، الثلاثاء، صوب العاصمة المصرية القاهرة للمشاركة في نهائيات الدورة الـ 32 لكأس أفريقيا للأمم، التي تنطلق الجمعة وتتواصل إلى غاية 19 يوليو المقبل.

وضمت لائحة "أسود الأطلس" 24 لاعبا، 22 لاعبا أساسيا ولاعبيْن احتياطييْن، هما أنس الزنيتي حارس الرجاء البيضاوي وعبد الكريم باعدي مدافع حسنية أغادير، فيما تخلف عبد الرزاق حمد الله قلب هجوم النصر السعودي، الذي فجّر تركه لمعسكر المنتخب المغربي جدلا كبيراً، زاد من قلق الجماهير المغربية على "البيت الداخلي" لمنتخبها، خصوصا بعد الأداء المتواضع الذي ظهر به "الأسود" في وديتي غامبيا وزامبيا على أرضية ملعب مراكش، حصدوا خلالهما هزيمتين.

وضمت لائحة الـ22 لاعبا، ثلاثة حراس مرمى هم منير المحمدي الكجوي (ملقا الإسباني) وياسين بونو (خيرونا الإسباني) وأحمد رضى التكناوتي (الوداد المغربي)؛ وفي خط الدفاع مروان داكوسطا (الاتحاد السعودي) وغانم سايس (وولفر هامبتون الإنجليزي) ويونس عبد الحميد (ستاد ريمس الفرنسي) والمهدي المتقي بنعطية (الدحيل القطري) وأشرف حكيمي (بوروسيا دورتموند الألماني) ونصير مزراوي (أجاكس أمستردام الهولندي) ونبيل درار (فنربخشة التركي)؛ وفي خط الوسط كريم الأحمدي العروسي (الاتحاد السعودي) ويوسف آيت بناصر(سانت إيتيان الفرنسي) والمهدي بوربيعة (ساسولو الإيطالي) ومبارك بوصوفة (الشباب السعودي) ويونس بلهندة (غلطة سراي التركي) وفيصل فجر (كان الفرنسي) ونور الدين أمرابط (النصر السعودي) وحكيم زياش (أجاكس أمستردام الهولندي)؛ وفي خط الهجوم يوسف النصيري (ليغانيس الإسباني) وسفيان بوفال (سيلتا فيغو الإسباني) وخالد بوطيب (الزمالك المصري) وأسامة الإدريسي (إي زد آلكمار الهولندي).

وأوقعت قرعة نهائيات مصر المنتخب المغربي في المجموعة الرابعة إلى جانب كوت ديفوار وجنوب أفريقيا وناميبيا، والتي ستخوض مبارياتها بملعب السلام بالقاهرة.

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ويدشن رفاق المهدي بنعطية مشاركتهم في النهائيات، الأحد، بمواجهة ناميبيا، قبل منازلة كوت ديفوار في 28 يونيو الجاري، ثم جنوب أفريقيا في اول يوليو المقبل.

ويأمل المغاربة في المنافسة بقوة على اللقب القاري، معولين في سبيل ذلك على التطور الذي شهدته النخبة المغربية في السنتين الأخيرتين، تحت قيادة المدرب الفرنسي هيرفي رونار، ووجود مجموعة متميزة تضم مزيجا من اللاعبين المجربين والموهوبين.

ويرى أغلب المتتبعين للمشهد الكروي المغربي أن على المنتخب المغربي، إذا كان يرغب في خطف اللقب القاري للمرة الثانية في تاريخه، بعد تتويج 1976 بإثيوبيا، أن يلعب بنفس الروح التي ظهر بها في كأس العالم روسيا 2018، وألا يهاب مواجهة أي منتخب بالقارة السمراء.

وتقام نهائيات مصر على 6 ملاعب موزعة على 4 مدن، هي القاهرة، الاسكندرية، الإسماعيلية والسويس. فيما تعرف الدورة مشاركة 24 منتخباً للمرة الأولى في تاريخ النهائيات، حيث ينقسم الدور الأول إلى 6 مجموعات، يتأهل إلى ثمن النهائي صاحبا المركزين الأول والثاني عن كل مجموعة، إضافة إلى أفضل 4 منتخبات أصحاب المركز الثالث.

وفضلا عن منتخبات المجموعة الرابعة، تضم المجموعة الأولى منتخبات مصر والكونغو الديمقراطية وأوغندا وزيمبابوي؛ والثانية منتخبات نيجيريا وغينيا ومدغشقر وبوروندي؛ والثالثة منتخبات السنغال والجزائر وكينيا وتنزانيا؛ والخامسة منتخبات تونس ومالي وموريتانيا وأنغولا؛ والسادسة منتخبات الكاميرون وغانا وبنين وغينيا بيساو.