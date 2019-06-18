المنتخب يعلن جاهزية سليمان لمباراة زيمبابوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد إيهاب لهيطة، مدير منتخب مصر، جاهزية وليد سليمان لاعب الفريق للمشاركة في مباراة زيمبابوي يوم الجمعة المقبل، في المباراة الافتتاحية لكأس الأمم الإفريقية 2019 على ملعب ستاد القاهرة.

وكان لاعب الأهلي شارك أساسيا في لقاء مصر وغينيا قبل أن يغادر متأثرًا بالإصابة، في المباراة الودية التي انتهت يوم الأحد الماضي بفوز الفراعنة بنتيجة (3-1)، استعدادًا لأمم إفريقيا.

وقال لهيطة في تصريحات لقناة "تايم سبورتس" الثلاثاء: "عانى وليد سليمان من كدمة في مباراة غينيا، وخضع لآشعة أمس (الإثنين) وأثبتت تعافيه من تلك الإصابة".

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وأضاف: "فضل الجهاز الفني إراحة اللاعب في المران الختامي لمعسكر برج العرب، لكنه خاض مران اليوم (الثلاثاء) بشكل طبيعي وأصبح جاهزًا للمشاركة".

ومن المقرر أن يخوض المنتخب مرانه الأربعاء في تمام الثامنة مساءً على استاد الكلية الحربية، بينما سيتدرب منتخب زيمبابوي منافس مصر في الجولة الأولى على استاد السكة الحديد في السابعة مساءً.

يذكر أن مصر تستضيف "كان 2019" خلال الفترة من يوم الجمعة حتى 19 يوليو المقبل، وتعد تلك النسخة الـ32 للمسابقة هي الأكبر حيث تقام بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ القارة السمراء.