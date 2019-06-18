محمد فضل: أمم إفريقيا 2019 بداية جيدة لاستضافة كأس العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

أكد محمد فضل مدير بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 أن المسابقة التي تستضيفها مصر هذا الشهر ستكون بداية جيدة لاستضافة كأس العالم بعد ذلك.

وفي تصريحات لقناة "إم بي سي مصر" قال فضل:"كل قطاعات الدولة تعمل بمنتهى القوة من أجل إظهار كأس الأمم الإفريقية في أبهى صورة من مصر".

وتنطلق بطولة كأس الأمم الإفريقية يوم الجمعة المقبل وتستمر حتى 19 يوليو في الملاعب المصرية بمشاركة 24 منتخباً في الصيف للمرة الأولى في التاريخ.

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وأضاف فضل:"نسعى لأن تكون مصر بين الدول المتطورة التي تستضيف كأس العالم خلال 10 أو 15 عاماً على الأكثر".

وأشار فضل إلى أن مباراة الافتتاح بين مصر وزيمبابوي مساء الجمعة المقبل ستكون بحضور جماهيري كامل العدد، مشيراً إلى أن كل تذاكر المباراة الافتتاحية نفذت.

وكشف فضل عن تقليص سعة استاد القاهرة إلى 71.385 مقعد، مضيفاً:"قمنا بإنشاء 20 (بوكس) للاستفادة منها في الناحية التسويقية، ليس خلال البطولة فقط وإنما فيما بعد في المباريات المحلية".

وأنهى فضل:"هدفنا هو توفير كل سبل الراحة للجماهير التي ستحضر المباريات، سواء كانوا من المواطنين أو الأجانب، ومن أجل ذلك تتحرك كل أجهزة الدولة طوال الوقت لإنجاح البطولة".