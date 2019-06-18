محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:
أكد محمد فوزي المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، أن جميع مباريات كأس الأمم الأفريقية 2019 سيتم بثها بشكل مجاني للجماهير عبر شاشات عملاقة.
وأشار فوزي في تصريحات عبر قناة صدى البلد، إلى أنه تم تجهيز 1460 مركز شباب في جميع أنحاء مصر، بشاشات عملاقة، من أجل بث المباريات مجانًا للجماهير.
وقال متحدث وزارة الرياضة: "سيتم بث جميع مباريات كأس أمم أفريقيا بشكل مجاني للجماهير في مراكز الشباب بجميع أنحاء مصر".
وأكمل: "سيتم البث في 1460 مركز شباب على مستوى مصر، وسيكون الدخول لمشاهدة المباريات مجاني".
واختتم: "سيتواجد عدد من اللاعبين السابقين بالمنتخب المصري في المباريات الهامة بمراكز الشباب من أجل مشاركة الجماهير".
الجدير بالذكر أن كأس أمم أفريقيا ستنطلق يوم الجمعة القادم بمباراة تجمع مصر مع زيمبابوي في استاد القاهرة، على أن تستمر المنافسة حتى يوم 21 يوليو.
كانت هذه تفاصيل خبر بالمجان.. 1460 مركز شباب في مصر لنقل مباريات أمم أفريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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