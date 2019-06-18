رسميا.. حسام غالي يجدد تعاقده مع الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:
أعلن الجونة تجديد تعاقده مع حسام غالي، مدير الكرة بالنادي وقائد الأهلي السابق، لمدة موسم جديد.
جاء هذا في جلسة عقدها حسام غالي مساء اليوم الثلاثاء مع خالد بشارة، رئيس مجلس الإدارة، ونادر شوقي، الرئيس التنفيذي لشركة "Eleven 11".
وكان الجونة تعاقد مع غالي في ديسمبر 2018 ليشغل منصب مدير الكرة بالنادي، وسيواصل مهمته في الموسم الجديد (2019-2020).
ويحتل الجونة حاليا المركز الـ15 في الدوري المصري بعد ضمان البقاء في الممتاز رسميًا، ويتبقى له مباراة أمام الزمالك خلال شهر يوليو المقبل.
يُذكر أن الأهلي قبل استقالة حسام غالي من منصبه كمنسق قطاع كرة القدم بالنادي في نوفمبر 2018.
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