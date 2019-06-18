بداية فعاليات كأس الأمم الإفريقية.. مؤتمرات صحفية.. وتدريبات في ملاعب القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد عبد الباسط:

تبدأ رسمياً فعاليات كأس الأمم الإفريقية التي تقام في مصر في الفترة ما بين 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل، صباح الأربعاء في استاد القاهرة.

الساعة التاسعة صباح الأربعاء (19 يونيو) ستشهد أول مؤتمر صحفي في البطولة في قاعة المؤتمرات باستاد القاهرة، حيث سيحضر المديرين الفنيين لمنتخبات المجموعة الأولى للحديث مع الإعلام، وتخصص نصف ساعة لكل مدرب.

وستشهد قاعة المؤتمرات الفنية باستاد القاهرة مؤتمراً صحفياً أخر في تمام الثالثة عصراً يخص الأمين العام للاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

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وستخوض منتخبات المجموعة الأولى التي تضم مصر تدريباتها على ملاعب مختلفة في القاهرة، بينما تستمر استعدادات حفل الافتتاح على استاد القاهرة الرئيسي.

منتخب مصر سيخوض مرانه الأربعاء في تمام الثامنة مساءً على استاد الكلية الحربية، بينما سيتدرب منتخب زيمبابوي منافس مصر في الجولة الأولى على استاد السكة الحديد في السابعة مساءً.

وسيتدرب منتخب الكونغو في الثالثة والنصف عصراً على الملعب الفرعي لنادي المقاولون العرب، أما منتخب أوغندا فسيخوض مرانه على ملعب المقاولون العرب الرئيسي الساعة 4 ونصف.