صور: "بروفة" افتتاح بطولة كأس أمم أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا للاستعدادت النهائية "بروفة" لحفل افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019. وتستضيف مصر لخامس مرة في تاريخها بطولة كأس الأمم خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو بمشاركة 24 فريقًا للمرة الأولى. ومن المقرر أن يُقام لقاء الافتتاح في العاشرة من مساء يوم الجمعة بين فريقي مصر ـ المستضيف ـ ونظيره زيمبابوي.

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