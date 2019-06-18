عودة شارابوفا بعد غياب أربعة أشهر

حققت الروسية ماريا شارابوفا عودة ناجحة الى ملاعب كرة المضرب بعد غياب دام أربعة أشهر، إثر خضوعها لعملية جراحية، بفوزها على السلوفاكية فيكتوريا كوزموفا 7-6 (10-8) و6-0 على الملاعب العشبية لدورة مايوركا الإسبانية الثلاثاء.

وخضعت شارابوفا للمرة الثانية في فبراير (شباط) الماضي لعملية جراحية ثانية في كتفها الأيمن بعد أولى عام 2008، وذلك بعد مشاركتها في بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى، حيث خرجت من ثمن النهائي على يد الأسترالية أشلي بارتي التي توجت حديثاً ببطولة فرنسا المفتوحة على ملاعب رولان غاروس.

وتلتقي شارابوفا (32 عاماً) المصنفة أولى عالميا سابقاً، في الدور التالي مع الألمانية أنجيليك كيربر أو البلجيكية إيسالين بونافنتور.