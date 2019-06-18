البرازيل تهزم إيطاليا في كأس العالم للسيدات

تغلب المنتخب البرازيل علي نظيره الإيطالي بهدف دون رد في المواجهة التي جمعت بينهما مساء الثلاثاء ضمن الجولة الثالثة من بطولة العالم للسيدات المقامه بفرنسا. بطولة العالم للسيدات المقامه بفرنسا. سجل هدف اللقاء اللاعبة البرازيلية مارتا من ضربة جزاء في الدقيقة 74. وبهذه النتيجه يحصد المنتخب البرازيل السادسة يحتل بها المركز الثالث في ترتيب المجموعة بينما تجمد رصيد منتخب إيطاليا عند ست نقاط يحتل بها المركز الأول.

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