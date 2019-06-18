بيلا يبدأ الاستعداد للموسم الجديد 29 يونيو

يبدأ فريق بيلا أحد أندية القسم الثاني بقيادة مدربه ياسر رضوان، فترة الإعداد للموسم المقبل يوم 29 يونيه الجاري. وتعاقد نادي بيلا مع ياسر رضوان للاستفادة من خبراته بدورى القسم الثانى بعد النجاحات الكبيرة التى حققها مع الفرق التى قادها فى المواسم الماضية. كان فريق بيلا قد عاد لدورى القسم الثانى بعد غياب 12 عامًا. على يد عبد اللطيف الدومانى نجم الزمالك الأسبق.

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