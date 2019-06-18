رسميًا.. تجديد عقد حسام غالي مديرًا للكرة بنادي الجونة

جدد نادي الجونة تعاقده مع حسام غالي، مدير الكرة بالفريق الأول، لمدة موسم واحد اليوم، الثلاثاء، في

حضور خالد بشارة، رئيس مجلس الإدارة، ونادر شوقي، الرئيس التنفيذيلشركة Eleven 11.

وتعاقد نادي الجونة مع غالي ليشغل منصب مدير الكرة للمرة الأولى يوم 26 ديسمبر 2018 وسيواصل مهمته في الموسم الجديد 2019/2020.