البرازيلية مارتا تقتنص لقب الهداف التاريخي لكأس العالم من كلوزه

نجحت اللاعبة مارتا في تسجيل هدف التقدم للمنتخب البرازيل في شباك إيطاليا في المواجهة التي تجمع بينهما حاليًا، ضمن الجولة الثالثة بكأس العالم للسيدات. حاليًا، ضمن الجولة الثالثة بكأس العالم للسيدات. وبذلك أصبحت الهداف التاريخي لكأس العالم عبر تاريخه برصيد 17 هدفًا متخطية الألماني ميروسلاف كلوزه والذي استطاع أن يحصل على الهداف التاريخي لبطولات كأس العالم للرجال برصيد 16 هدفا.

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