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رغبة محمد خورشيد تحسم مصيره من الانتقال إلى الأهلي أو الزمالك

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أكد نجم الفريق الأول لكرة السلة بنادي سبورتنج السكندري اللاعب محمد خورشيد دخول النادي الأهلي والزمالك والاتحاد السكندري في مفاوضات مع النادي من أجل ضمه الموسم المقبل.

وقال خورشيد في تصريحات خاصة

ل"الوفد" أنه متبقي له موسم في عقده مع سبورتنج وفي حالة موافقة النادي علي بيعيه، فإن رغبته هي التي تحدد مصيره في الانتقال لأحد
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الاندية الثلاثة.

وأشار اللاعب إلى أن المقابل المادي لا يفرق معه ولكن رغبته في الانضمام للمكان الذي يرغب فيه هو الذي يعطي له حافزا كبيرا خلال تواجده معه.

وتأمل الأندية الثلاثة في إقناع إدارة سبورتنج ببيع اللاعب، في ظل تمسكها باستمراره مع الفريق.

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