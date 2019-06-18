غدا.. المنتخب المصري لألعاب القوى يطير إلي فرنسا

تطير بعثة المنتخب المصري لالعاب القوى برئاسة الدكتور سيف الله شاهين، إلى فرنسا غدا الأربعاء، للمشاركة فى البطولتين الدولتين اللاتي ينظمهما الاتحادالفرنسي والمؤهلتين لبطولة العالم للكبار التي ستقام فى قطر.
وتشارك اللاعبتان المصريتان بسنت عوض فى 100متر عدو
ويأتي ذلك استعدادا لمشاركة المنتخب المصري فى دورة الالعاب الأفريقية لالعاب القوى المقامة فى المغرب فى الفترة من 26 اغسطس وحتى 30 اغسطس المقبل .
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