غدا.. المنتخب المصري لألعاب القوى يطير إلي فرنسا

تطير بعثة المنتخب المصري لالعاب القوى برئاسة الدكتور سيف الله شاهين، إلى فرنسا غدا الأربعاء، للمشاركة فى البطولتين الدولتين اللاتي ينظمهما الاتحاد الفرنسي والمؤهلتين لبطولة العالم للكبار التي ستقام فى قطر. الفرنسي والمؤهلتين لبطولة العالم للكبار التي ستقام فى قطر. وتشارك اللاعبتان المصريتان بسنت عوض فى 100متر عدو و بسنت مسعد فى الوثب العالي. ويأتي ذلك استعدادا لمشاركة المنتخب المصري فى دورة الالعاب الأفريقية لالعاب القوى المقامة فى المغرب فى الفترة من 26 اغسطس وحتى 30 اغسطس المقبل .

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