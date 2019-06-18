عرض خيالي يقرب مولر من الدوري الصيني

حصل النجم الألماني المخضرم توماس مولر مهاجم بايرن ميونيخ، على عرض من أحد الأندية الصينية للانتقال إليه في الموسم المقبل، مقابل مالي ضخم مقابل.

وأكدت مجلة "كيكر" الألمانية أن أحد الأندية الصينية قام بتقديم

مبلغ 25 مليون يورو في العام الواحد، مقابل الحصول على موافقة توماس مولر باللعب في صفوفه.

ولعب توماس مولر مع بايرن ميونخ منذ بداية مسيرته الكروية

، وصعد للفريق الأول عام 2008 ، وكان قريباً من الرحيل إلى عدة أندية أوروبية مثل مانشستر يونايتد وريال مدريد في الأعوام الماضية.

ولم يكن موسم مولر الماضي جيداً مع بايرن ميونيخ، حيث خاض 32 مباراة وسجل ستة أهداف فقط وصنع اثنى عشر هدفاً لزملائه.