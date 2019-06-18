منتخب مصر يتغلب على البحرين في البطولة العربية لناشئي السلة

نجح المنتخب الوطني لناشئي السلة تحت 16 عاما في التغلب علي المنتخب البحريني أولي مباريات مصر بالبطولة العربية لناشئي السلة. في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم بصالة الشباب والرياضة ب6 أكتوبر. وحقق منتخب مصر الفوز بنتيجة 100 مقابل 28 لمنتخب البحرين. وكان قد تغلب اليوم أيضاً منتخب تونس علي السعودية بنتيجة 66/56 ،بينما تغلب لبنان علي الجزائر بنتيجة 88/52 في البطولة ذاتها ليحصل كل منتخب حقق الفوز علي نقطتين.

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