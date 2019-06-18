سمر حمزة: معسكر المصارعة خطوة إلى طريق الأولمبياد

أكدت سمر حمزة بطلة منتخب مصر للمصارعة أنها تتدرب بجدية مشيرة إلى أن المعسكر إعداد قوى قبل بطولة الجائزة للكبرى التى تشارك فيها وتستضيفهاأسبانيا خلال الفترة من ٥ إلى ٧ يوليو ٢٠١٩ ، ثم دورة الألعاب الأفريقية بالمغرب خلال الفترة من
اضافت سمر حمزة أن احتكاكها بالمنتخب الأوكرانى القوى وتوجيهات مدربها محمد طلبة لهما أكبر الأثر فى تحميسها وتحقيق نتائج طيبة فى أسبانيا والمغرب وأنها خطوات مهمة لميدالية الأولمبياد.
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