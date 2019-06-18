فيفا يهنيء الحكمة التونسية درصاف القنواطي

هنأ الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا الحكم التونسية درصاف القنواطي بعدما أصبحت أول حكمة عربية وأفريقية تدير مباراة في الدرجة الأولى بالدوري التونسي حيث ادارة المباراة التي جمعت الترجي في الدرجة الأولى بالدوري التونسي حيث ادارة المباراة التي جمعت الترجيمع البنزرتي بجولة الدوري التونسي الختامية. درصاف تبلغ من العمر 33 سنة بدأت مسيرتها كحارس مرمى وهي مدرجة في قائمة FIFA للحكام الدوليين منذ 2015.

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