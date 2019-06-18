رياضة | فيدرر يتأهل للدور الثاني ببطولة هاله للتنس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فيدرر يتأهل للدور الثاني ببطولة هاله للتنس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استهل السويسري روجيه فيدرر حملته في موسم الملاعب العشبية بشكل جيد من خلال التأهل إلى الدور الثاني ببطولة هاله للتنس بفوزه على الأسترالي جون ميلمان 7 / 6 و6 / 3 اليوم الثلاثاء في الدور الأول من البطولة.

وبهذا الفوز ثأر فيدرر من خسارته امام ميلمان في الدور الرابع ببطولة أمريكا المفتوحة التي أقيمت العام الماضي.

ويسعى فيدرر للتويج بلقبه العاشر في البطولة.

وسيلتقي فيدرر في الدور التالي مع الفرنسي جو-ويلفريد تسونجا، الذي تغلب على مواطنه بنوا بيير 6 / 4 و7 / 5.

Advertisements

كما حقق الألماني يان لينارد شتروف أول انتصار له في البطولة ذات الـ500 نقطة من خلال التغلب على الصربي لاسلو جيري 6 / 4 و6 / 4، وسيلتقي شتروف مع الروسي كارين خاشانوف المصنف الثالث في البطولة.

وتغلب الفرنسي ريتشارد جاسكيه على الألماني بيتر جوجوفيتسك 6 / 3 و6 / 4 في 70 دقيقة فقط، ليضرب موعدا مع الإسباني روبرتو باوتيستا اجوت، الذي تغلب على الأمريكي تايلور فريتز (7 / 6) و6 / صفر.

كما فاز البلجيكي ديفيد جوفين على الأرجنتيني جويدو بيلا 6 / 1 و6 / 1، وفاز الأوكراني سيرجي ستاخوفسكي على الألماني رودولف موليكير 3 / 6 و7 / 6 و6 / 2، والكرواتي بورنا كوريتش على الإسباني جومي مونار 7 / 6 و6 / 3 .

كما فاز الإيطالي أندرياس سيبي على الألماني ماتس مورينج 6 / 4 و7 / 6 والإيطالي ماتيو بيرتيني على نيكولوز باسيلاشفيلي من جورجيا 6 / 4 و6 / 4.