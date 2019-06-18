رياضة | بالأرقام.. تعرف على نجوم هجوم منتخب مصر في أمم إفريقيا 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالأرقام.. تعرف على نجوم هجوم منتخب مصر في أمم إفريقيا 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أيام قليلة تفصلنا عن إنطلاق بطولة أمم إفريقيا 2019 التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتي 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة القارية.

ويلعب منتخبنا الوطني ضمن المجموعة الأولي مع منتخبات (جمهورية الكونغو الديمقراطية - أوغندا - زيمبابوي)، وستقام مباراة الافتتاح بين منتخب مصر ونظيره منتخب زيمبابوي الجمعة القادمة على ستاد القاهرة الدولي.

ويخوض منتخب مصر منافسات بطولة أمم إفريقيا بطموحات التتويج بلقب البطولة الغائب عن خزينة الفراعنة منذ عام 2010، ولذا حشد المكسيكي أجيري 23 لاعبًا في قائمة "تماسيح النيل" من أجل المنافسة على اللقب الإفريقي الغالي.

ونشرت الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم بعض المعلومات عن لاعبي منتخبنا الوطني المشارك في بطولة أمم إفريقيا، ونستعرض في هذا التقرير أبرز أرقام "مهاجمي" منتخب الفراعنة:-

أحمد كوكا:-

Advertisements

أحمد حسن محمد عبد المنعم محجوب من مواليد 5 مارس لعام 1993، بمحافظة القاهرة، محترف ضمن صفوف سبورتنج براجا البرتغالي ومعار حاليًا لفريق أولمبياكوس اليوناني، ويرتدي القميص رقم 18، استهل مشواره الدولي مع الفراعنة في 2013، ولعب 22 مباراة دولية وسجل 6 أهداف، شارك في مونديال الشباب 2011، 2013

مروان محسن:

مروان محسن فهمي ثروت من مواليد 26 فبراير لعام 1989 بالقاهرة، يلعب ضمن صفوف النادي الأهلي، خاض مباراته الدولية الأولي مع الفراعنة في 2011، ولعب 31 مباراة مع المنتخب وسجل 7 أهداف وصنع هدف، حصل مع المنتخب على وصافة أمم إفريقيا 2017، وشارك في أولمبياد لندن 2012.

أحمد علي:

أحمد علي كامل محمد غريب من مواليد 21 يونيو لعام 1986، يرتدي القميص رقم 14، ويلعب في نادي المقاولون العرب، خاض أولي مبارياته الدولية مع الفراعنة في 2010 أمام الكونغو الديمقراطية، وشارك في 9 مباريات مع الفراعنة وسجل 5 أهداف وصنع هدفين.