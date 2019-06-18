رياضة | منتخب المغرب يصل القاهرة استعدادا للمشاركة في بطولة أمم إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر منتخب المغرب يصل القاهرة استعدادا للمشاركة في بطولة أمم إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصل منذ قليل إلى مطار القاهرة منتخب المغرب استعدادا للمشاركة في بطولة أمم إفريقيا التي تقام في مصر في الفترة من ٢١ يونيو الجاري وحتى ٢١ يوليو المقبل.

وكان منتخب المغرب قد غادر العاصمة الدار البيضاء اليوم متجها إلى القاهرة عقب دخوله في معسكر مغلق خاض خلاله مباراتين وديتين استعدادا للبطولة.

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