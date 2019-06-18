رياضة | أهم أخبار برشلونة اليوم الثلاثاء.. هل تحدث الصفقة التبادلية الكبري بين البرسا وباريس وتحديد سعر بيع نجم الفريق لليفربول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم أخبار برشلونة اليوم الثلاثاء.. هل تحدث الصفقة التبادلية الكبري بين البرسا وباريس وتحديد سعر بيع نجم الفريق لليفربول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد نادي برشلونة اليوم الثلاثاء الموافق 18 يونيو لعام 2019، العديد من الأخبار الهامة والاحداث الساخنة والخاصة بالفريق الكروي بالنادي الكتالوني.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" أبرز أخبار برشلونة اليوم الثلاثاء 18/6/2019:

برشلونة يحدد سعر بيع ديمبيلي إلى ليفربول

حدد نادي برشلونة سعر بيع نجمه الفرنسي عثمان ديمبلي، لنادي ليفربول الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقالت صحيفة آس الإسبانية، إن برشلونة مستعد لبيع ديمبلي خلال الصيف الجاري إلى ليفربول لكن النادي الكتالوني يريد 105 مليون يورو من أجل بيعه.

وتابعت الصحيفة أن يورجن كلوب مدرب ليفربول يريد تدعيم صفوفه بالموهبة الفرنسية في الصيف الجاري.

ويسعى برشلونة لبيع ديمبلي في الصيف الجاري بعدما ضمه في صيف 2017 من بوروسيا دورتموند مقابل 140 مليون يورو بسبب اقتراب النادي من ضم الفرنسي أنطوان جريزمان من اتلتيكو مدريد مقابل 120 مليون يورو وإمكانية عودة البرازيلي نيمار دا سيلفا.

يشار إلى أن برشلونة يفكر أيضا في بيع البرازيلي فيليب كوتينيو هذا الصيف الذي ضمه في يناير 2018 من ليفربول مقابل 160 مليون يورو.

حرب باردة بين برشلونة وريال مدريد على نجم باريس سان جيرمان

قرر نادى ريال مدريد الإسبانى الدخول فى مفاوضات جادة لضم النجم البرازيلي ولاعب باريس سان جيرمان الفرنسي نيمار دا سيلفا خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وقرر المرينجى مزاحمة نادى برشلونة غريمه التقليدى فى ضم نيمار هذا الصيف، خاصة وأن اللاعب إقترب من إنهاء علاقته بباريس وأيضاً بعد تصريحات مالك النادى ناصر الخليفى والذى اكد فيها أنه لن يسمح بتهاون أى من نجوم الفريق ولن يسمح بعد بذل أقصي مجهود لكل لاعب.

وذكرت تقارير صحفية إسبانية إن برشلونة سيدخل بقوة فى الصفقة لإعادة نجمه السابق نيمار خاصة بعد الفشل فى تعويضه.

اليونايتد يهدي برشلونة الصفقة الكبري

يعتبر ماتياس دي ليخت قلب دفاع نادي أياكس ومنتخب هولندا واحد من أفضل المواهب الصاعدة على مستوى العالم بفضل ما قدمه صاحب ال19 عام الموسم الماضي.

وبات اللاعب هدف للعديد من الأندية مثل برشلونة ومانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان وأخيراً يوفنتوس لكن يبدو أن قلب الدفاع الشاب لن ينتقل للمانيو بحسب ما صرح به أسطورة الكرة الهولندي رود خوليت.

وأوضح خوليت خلال مقابلة له مع قناة أومني سبورت أنه لا يرى مستقبل ماتياس في مانشستر يونايتد بسبب أن الفريق الأحمر لن يشارك في دوري أبطال أوروبا الموسم القادم ورغبة اللاعب تتمثل في اللعب في المسابقة الأوروبية العريقة.

رفض دي ليخت الانضمام لليونايتد سيمنح برشلونة دفعة قوية في الحصول على خدمات اللاعب خلال الصيف الجاري.

كان دي ليخت قد قاد أياكس لتحقيق إنجاز تاريخي بالوصول للدور نصف النهائي لدوري الأبطال وتخطي كلاص من ريال مدريد حامل اللقب ويوفنتوس أبرز المرشحين لنيل اللقب.

صفقة القرن التبادلية.. هل تتم بين برشلونة وباريس سان جيرمان؟!

عزز تقرير صادر من البرازيل الشائعات حول عودة مهاجم باريس سان جيرمان، النجم البرازيلي نيمار، إلى فريقه السابق برشلونة.

أشارت قناة غلوبو إيسبورتي، إلى مفاوضات متقدمة بين برشلونة وسان جيرمان، لاستعادة المهاجم الدولي (27 عاماً)، والغائب عن بطولة كوبا أميركا التي تستضيفها بلاده بسبب الإصابة.

ويأتي التقرير البرازيلي بعد آخر لصحيفة ليكيب الفرنسية، أشارت فيه إلى أن نادي العاصمة الفرنسية جاهز للتخلي عن نيمار هذا الصيف.

في وقت أكد رئيس النادي الباريسي القطري ناصر الخليفي في مقابلة مع مجلة فرانس فوتبول نشرت كاملة اليوم الثلاثاء: "الباب ليس مقفلاً أمام أي لاعب، إذا لم ينخرط في المشروع"، موجهاً انتقادات لاذعة لنيمار تحديداً.

ونقلت غلوبو عن مصادر قريبة من الملف، أن رئيس برشلونة جوسيب بارتوميو اقترح على سان جيرمان 100 مليون يورو زائد لاعبين إضافيين، على غرار الفرنسيين عثمان ديمبلي، وصامويل أومتيتي، والكرواتي إيفان راكيتيتش، ما يقلل من القيمة المالية الاجمالية للصفقة في نادٍ يعاني من الديون، ويحاول تعويض خروجه المخيب من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول الإنجليزي.

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لكنها ذكرت أن اللاعب لا يزال في نزاع قضائي مع الفريق الكاتالوني لعدم تسديد مكافأة تمديد عقده في 2016، قبل انتقاله لاحقا الى سان جيرمان، مقابل صفقة قياسية عالمية بلغت 222 مليون يورو.

مهاجم ريال مدريد يحرج برشلونة

أكد البرازيلي رودريجو جويس مهاجم ريال مدريد الإسباني الجديد أنه لم يفكر في اللعب لفريق برشلونة الإسباني تحت أي ظرف.

وقال رودريجو جويس في المؤتمر الصحفي لتقديمه: "أعتقد أن كل الأشخاص الذين يعلمونني جيدا يعرفون أنني كنت دائما مشجعا لريال مدريد، ولم تكن لدي أي شكوك في الانتقال إليه".

وتابع جويس: "التوقيع مع ريال مدريد تم الانتهاء منه في 20 دقيقة، لم أكن بحاجة للانتظار لأن هذا ما كنت أريده، ليست لدي شكوك في ذلك".

نجم برشلونة يتمسك بالفريق ويرفض مانشستر يونايتد

يرفض البرازيلي فيليب كوتينيو لاعب برشلونة الانتقال إلى مانشستر يوناييتد خلال فترة الانتقالات الصيفية، بحسب ما ذكرته تقارير صحفية في إسبانيا.

وذكرت صحيفة "السبورت" الكتالونية بأن كوتينيو يستبعد خيار الانتقال للمان يونايتد احتراماً لناديه السابق ليفربول بحكم الندية التي تطبع علاقة الناديان.

وأضافت الصحيفة بأن اللاعب يفضل البقاء في برشلونة الموسم المقبل، وتعويض ظهوره المتواضع الموسم المنقضي.

نجم برشلونة يرحب بعودة نيمار

صرح النجم الأوروجوياني لويس سواريز بانه يرحب بعودة البرازيلي نيمار دا سيلفا مهاجم باريس جيرمان إلى برشلونة خلال الانتقالات الصيفية الجارية وانه يتمنى ان يري مهاراته في ملعب "الكامب نو" مرة اخرى

وفي تصريحات لـ سواريز نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو "قال :"أفضل سنوات حياتي قضيتها في برشلونة، فقد لعبت مع ميسي، فهو أفضل لاعب في العالم ونيمار أيضا.

وأكمل: "عودة نيمار؟ من لا يرغب بالاستمتاع بلاعب مثل نيمار فهو لاعب من طراز رفيع؟ هذا ما يتحدثون عنه في السوق، لكنه ينتمي لباريس سان جيرمان الآن".

وبخصوص التعاقد مع جريزمان الذي بات مؤكداً بنسبة كبيرة، قال لويس "ما يجب أن أقوله عن جريزمان هو نفس ما قلته العام الماضي، إنه لاعب ذات قدرات عالية، لكن هو لاعب أتلتيكو مدريد، ولايمكن ان اقول شئ اخر بعد ذلك".

وترددت الاخبار حول عودة نيمار إلى البلوجرانا بعد أن رحل الى النادي الباريسي منذ موسمين بصفقة كانت قيمتها 222 مليون يورو، وذلك بعد تصريحات ناصر الخليفي ريس باريس جيرمان الذى صرح ان لا مانع لرحيل اي لاعب لا يمكن العطاء في باريس.

برشلونة يرحب برحيل نجمه إلى ليفربول

‫رحب نادي برشلونة بانتقال لاعبه الفرنسي عثمان ديمبلي لصفوف ليفربول خلال الميركاتو الصيفي، بحسب ما ذكرته تقارير صحفية في إسبانيا.

‫ووفقا لصحيفة "سبورت" الكتالونية فإن برشلونة أعطى ليفربول الضوء الأخضر للتفاوض على التوقيع مع ديمبلي.‬

‫وأضافت الصحيفة بأن اللاعب الفرنسي يحب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول ويرغب في اللعب تحت قيادته.‬

‫وتابعت الصحيفة بأنه قد لا يكون هناك اتفاق بين الناديين على التكلفة الاقتصادية للعملية.‬

نجم برشلونة يتمسك بالفريق ويرفض مانشستر يونايتد