رياضة | أهم أخبار ريال مدريد اليوم الثلاثاء.. الحرب تشتعل بين البرسا والريال على صفقة القرن والملكي يوجه ضربة قوية لبوجبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم أخبار ريال مدريد اليوم الثلاثاء.. الحرب تشتعل بين البرسا والريال على صفقة القرن والملكي يوجه ضربة قوية لبوجبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد ريال مدريد اليوم الثلاثاء الموافق 18 يونيو 2019 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها الإعلان عن صفقة الفرنسي مندي غدًا ونفي سيبايوس نجم الفريق خلافه مع زين الدين زيدان المدير الفني للفريق. وإليكم أهم أخبار ريال مدريد اليوم :

- صفقة تبادلية مرتقبة بين ريال مدريد وباريس سان جيرمان

أفادت تقارير صحفية إسبانية بأن إدارة ​باريس سان جرمان​ الفرنسي عرضت ​نيمار​ في سوق الانتقالات الصيفية الحالية مقابل 220 مليون يورو وأنه من المحتمل أن يدخل ​البرازيل​ي ​كاسيميرو نجم ريال مدريد​ في صفقة انتقاله إلى الملكي للتقليل من قيمة نيمار خاصة أن البرازيلي ​ليوناردو​ مدير باريس سان جيرمان الجديد يرغب في التعاقد معه بأي ثمن في الميركاتو الصيفي الحالي.

وأكدت صحيفة ماركا الإسبانية أن زيدان المدير الفني للريال يبحث عن فريق جديد وإذا تمت تلبية جميع خططه في الإنتقالات الصيفية بما في ذلك بوجبا فلن يكون كاسميرو مهما كما كان بالنسبة لزيدان على الرغم من أن كاسيميرو سعيد في مدريد لكنه قد يوافق على الرحيل بعد الفوز بكل شيء مع الملكي.

- غدًا .. ريال مدريد يعلن عن صفقته الجديدة

أصدر ​ريال مدريد​ الإسباني بياناً رسمياً كشف فيه عن موعد تقديم صفقته الجديدة النجم الدولي الفرنسي ​فيرلاند ميندي​ في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال ​ريال مدريد​ الإسباني عبر صفحته الرسمية على ​مواقع التواصل الإجتماعي ​تويتر :"سيتم تقديم اللاعب ميندي غداً الأربعاء 19 يونيو في تمام الساعة الثانية بعد الظهر في القاعة الشرفية لملعب سانتياجو بيرنابيو. وفي وقت لاحق، سيخطو ميندي في عرين الميرينجي أول خطواته بقميص ريال مدريد ثم سيحضر في قاعة المؤتمرات أمام وسائل الإعلام والصحافيين".

- نجم ريال مدريد يكشف حقيقة خلافه مع زيدان

نفى داني سيبايوس نجم ريال مدريد الشائعات التي انتشرت في وسائل الإعلام في الساعات الماضية بشأن خلافه مع زين الدين زيدان المدير الفني للفريق عن مستقبله مع الفريق.

وكانت عدد من التقارير أكدت اجتماع زيدان بسيبايوس وأخباره عدم الاعتماد عليه في الموسم القادم، وأن اللاعب رد عليه قائلاً :"لا مشكلة، أنا لم أكن أرغب في العمل معك".

وقال سيبايوس عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي تويتر :"أود أن أعلق على التقارير التي تم نشرها اليوم في وسائل الإعلام، لم أجتمع مع أي شخص من الجهاز الفني لريال مدريد".

واختتم سيبايوس حديثه قائلاً :"تعرضت للإساءة في العبارات المنسوبة إلي في هذا الشأن، اعتقد أنه من غير المهني نشر مثل هذا النوع من الأخبار الكاذبة، خصوصاً أننا نعمل ونناضل مع المنتخب الإسباني تحت 21 للفوز ببطولة أوروبا".

- منبوذ ريال مدريد مطلوب في نابوبي

ذكرت وسائل إعلام عالمية بأن ​ريال مدريد​ الإسباني وافق على رحيل نجمه الكولومبي ​خيمس رودريجيز​ إلى ​نابولي​ الإيطالي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأفادت شبكة سكاي العالمية بأن رودريجيز سينضم إلى نابولي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد مقابل 10 مليون يورو مع أحقية الشراء في صيف 2020 مقابل 30 إلى 40 مليون يورو وأكدت سكاي أنع هدف رئيسي بالنسبة لكارلو أنشيلوتي المدير الفني لنابولي والذي قاده في كلا من ريال مدريد وبايرن ميونيخ.

يذكر أن رودريجيز لعب لبايرن ميونخ في الموسمين الماضيين على سبيل الإعارة قبل أن يعود هذا الصيف للملكي.

- ريال مدريد يصدم بوجبا بقرار

أفادت تقارير صحفية بريطانيا، عن تعرض اللاعب الفرنسي "بول بوجبا" لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي لصدمة بعد أحد قرارات نادى ريال مدريد خلال الفترة الحالية.

وذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية، إن ريال مدريد لن يغير من سياسته المالية والمبلغ المحدد للتعاقد مع الدولى الفرنسي والبالغ 90 مليون جنيه إسترلينى.

وعلى الرغم أن بوجبا هو أحد اللاعبين الذى يريد المدير الفنى لريال مدريد "زين الدين زيدان" ضمهم خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، إلا أن إدارة الريال لن يفكر فى دفع المبلغ المطلوب من جانب إدارة مانشستر يونايتد.

ويذكر أن إدارة الشياطين حددت مبلغ 150 مليون جنيه إسترلينى لبيع بوجبا هذا الصيف، الذى أعلن منذ أيام عن تمنياته لخوض تحد جديد.

- ريال مدريد يقدم ميندى للجماهير والإعلام الأربعاء

حدد ريال مدريد الإسبانى موعد تقديم الظهير الايسر الفرنسي لنادى ليون السابق، فيرلاند ميندى لوسائل الإعلام والجماهير داخل ملعب الفريق "سانتياجو بيرنابيو".

وسيكون تقديم اللاعب يوم الأربعاء الساعه الواحدة ظهراً، ليكون ميندى هو الصفقة الخامسة هذا الموسم للمرينجى بعد التعاقد مع رودريجو من سانتوس البرازيلي و إيدين هازارد من نادى تشيلسي الإنجليزي ومهاجم إينتراخت فرانكفورت لوكا يوفيتش وميليتاو لاعب بورتو البرتغالى.

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ويذكر أن تقارير صحفية أشارت أن صفقة الظهير الفرنسي لريال مدريد تمت بمبلغ حوالى 50 مليون جنيه إسترلينى لمدة 6 أعوام حتى عام 2025.

- ريال مدريد يرفض التعاقد مع نيمار لهذا السبب

يرغب ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان يرغب بإنتقال نيمار دا سيلفا إلى نادي، حيث تعب من رؤية النجم البرازيلي وهو مجرد شخصية إعلامية ويقوم أمور ليس لها علاقة بكرة القدم، بجانب قضية الإغتصاب التي ستحكم بها المحكمة البرازيلية لكن مع الحقائق التي ظهرت فالأمر ليس صحيح تماماً.

وذكرت صحيفة "ABC" أن رئيس باريس يقول أنه سئم من النجوم في فريقه وكان القطري هو الذي جعل نيمار نجماً براتب 36 مليون في الموسم الواحد لمدة خمس سنوات ومنحه، القيادة التي دائما ما كانت موجودة لدى مبابي واللاعبون الأوروبيون.

والآن يريد الخليفي أن يبيع اللاعب في أسوأ لحظات مسيرته بعد ثلاثة إصابات متتالية في أهم مراحل العامين الماضيين، وعلى الرغم من أن ريال مدريد أراد دائماً ما أراد التوقيع معه إلا أنه غير مهتم الآن.

والسبب الأول عملي واقتصادي بنفس الوقت . حيث يحلل النادي الأبيض أنه قد أنتهى من لاعبي المشروع الجديد بوصول هازارد، ميلتاو، ميندي، يوفيتش، رودريجو وإمكانية ضم لاعب خط الوسط مثل بول بوجبا أو كريستيان إريكسن، وليس هناك نية للقيام بإستثمار استثنائي هذا الصيف.

وقد لاحظ ريال مدريد أن الأغلبية ضد هذا التوقيع حيث إنهم لا يحبون حفلاته ورحلاته للبرازيل للإحتفال بعيد ميلاد أخته.

النادي يحتفظ بمبلغ 230 مليون يورو لتحقيق هدفه المستقبلي العظيم والتفاوض بكل صراحة مع الخليفي وجهاً لوجه لإنتقال مبابي عام 2020، المهاجم الفرنسي هو الهدف الوحيد الذي يستعد البيت الأبيض لدفع هذا المبلغ الضخم من أجله ويعتبر هو صفقة الحلم.

"نريد مبابي".. هكذا هتفت جماهير البرنابيو اثناء تقديم هازارد، إلى جانب البلجيكي اللاعب الذي يدهش المدريديستا ، لا أحد غنى لنيمار في ملعب العاصمة.

كما أن البرازيلي سيثير خرقًا لسلم رواتب ريال مدريد الذي لا يمكن الدفاع عن راتب كهذا أمام اللاعبين الذين فازوا بأربعة أبطال بين عامي 2014 و 2018، اللاعب لديه راتب قدره 36 مليون وأكبر راتب يُدفع في ريال مدريد هو راتب راموس 12 مليون يورو.

نيمار غير مستعد لتقليل راتبه مثل هازارد الذي خفض راتبه من 14 إلى 11 مليون يورو، هناك موقف واضح في النادي الأبيض وهو المراهنة والوصول للحد الأقصى في التفاوض والراتب من أجل مبابي وهذا كل شيء

- مدرب بلجيكا: هازارد حقق حلم الطفولة بالانضمام لريال مدريد

أكد مدرب منتخب بلجيكا، روبرتو مارتينيز، أن الدولي إدين هازارد سوف يحقق حلم طفولته باللعب في نادي ريال مدريد.

قال المدير الفني لصحيفة لو سوير المحلية: "بالنسبة لإدين، اللعب في ريال مدريد كان يداعب خياله منذ أن كان طفلاً، سوف يحقق حلم الطفولة في النادي "الملكي".

وأضاف: "أنا سعيد للغاية من أجل تيبو كورتوا، الذي باتت الأمور أمامه أكثر وضوحاً فيما يتعلق بالموسم المقبل"، في إشارة إلى احتمالية مشاركة الحارس البلجيكي كأساسي في التشكيلة المرتقبة لمدرب "الملكي"، الفرنسي زين الدين زيدان.

ودافع أيضاً عن انتقال المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو من مانشستر يونايتد إلى صفوف إنتر ميلان خلال الميركاتو الصيفي.

وتابع: "أعتقد أن روميلو مستعد لتحد جديد، وأظن أن يونايتد مستعد أيضاً ليتركه يرحل".

- أتلتيكو مدريد يستهدف نجم الريال

إقتربت إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيكو مدريد من الحصول على تقويع الاسباني ماركوس لورينتي نجم الملكي وذلك خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية تعويضاً للرحيل المحمتل للاعب الروخيبلانكوس رودريجو هرناندي.

وقالت صحيفة " آس " الاسبانية أن الريال طلب الحصول على مبلغ 50 مليون يورو من أجل التخلي عن خدمات لورينتي في الوقت الذي ترى فيه إدارة الاتلتي أن هذا الرقم مبالغ فيه للغاية وكبير جداً على اللاعب حيث تنوي دفع 40 مليون فقط.

ولاتزال المفاوضات جارية بين الطرفين من أجل الوصول إلى حل وسط خاصةً وأن الناديين حريصان على إتمام الصفقة حيث يطمح الريال إلى الحصول على بعض الأموال فيما يريد الروخيبلانكوس إيجاد بديل لهرنانديز وتدعيم الصفوف.

- ريال مدريد ينافس برشلونة بقوة على ضم نجم باريس

قرر نادى ريال مدريد الإسبانى الدخول فى مفاوضات جادة لضم النجم البرازيلي ولاعب باريس سان جيرمان الفرنسي نيمار دا سيلفا خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وقرر المرينجى مزاحمة نادى برشلونة غريمه التقليدى فى ضم نيمار هذا الصيف، خاصة وأن اللاعب إقترب من إنهاء علاقته بباريس وأيضاً بعد تصريحات مالك النادى ناصر الخليفى والذى اكد فيها أنه لن يسمح بتهاون أى من نجوم الفريق ولن يسمح بعد بذل أقصي مجهود لكل لاعب.

وذكرت تقارير صحفية إسبانية إن برشلونة سيدخل بقوة فى الصفقة لإعادة نجمه السابق نيمار خاصة بعد الفشل فى تعويضه.