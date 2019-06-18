رياضة | بالفيديو... احتفال جماهير منتخب كينيا بمطار القاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالفيديو... احتفال جماهير منتخب كينيا بمطار القاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رصدت عدسة الخليج 365 احتفال جماهير منتخب كينيا مساء اليوم الثلاثاء بصالة 4 حيث قاموا بالغناء والمزمار وبحضور عدد كبير من الجماهير

الجدير بالذكز تأهل منتخب كينيا، إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية مصر 2019، المقرر إقامتها يوم 21 يونيو المقبل بمشاركة 24 منتخبا لأول مرة في تاريخها، ليشارك للمرة السادسة في البطولات الأفريقية.

منتخب كينيا، أو « نجوم هارامبي»، يتطلع لتخطى الدور الأول للمرة الأولى في تاريخه بـ«كان 2019»، بعدما أوقعته القرعة التي أقيمت في سفح الأهرامات بمصر، في المجموعة الثالثة، بجانب السنغال والجزائر وتنزانيا