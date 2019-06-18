رياضة | سولشاير: أشعر بالخجل بسبب بوجبا !

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سولشاير: أشعر بالخجل بسبب بوجبا ! والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشار النرويجي أولي جونار سولشاير، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، إلى أنه يشعر بالخجل بسبب النجم الدولي الفرنسي بول بوجبا.

ووفقًا لم ذكرته تقارير "ايڤنينغ ستاندارد" البريطانية، فإن بوجبا قد أقنع سولشاير بأنه يريد أن يكون ضمن الفريق الذي سيبنيه المدرب وبأنه يريد تحقيق البطولات مع الفريق، ثم خرج يصرّح للإعلام برغبته في الرحيل.

وهذا الأمر جعل سولشاير يشعر بالخجل من تصريحات بوجبا، حيث ان سولشاير كان ينوي منحه شارة القيادة والنادي كان يخطط لتجديد عقده.