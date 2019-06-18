رياضة | بالأرقام.. تعرف على نجوم دفاع منتخب مصر في كان 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالأرقام.. تعرف على نجوم دفاع منتخب مصر في كان 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستهل المنتخب الوطني منافسات بطولة أمم إفريقيا 2019 والتي ستقام علي أرضه بمواجهة قوية ضد منتخب زيمبابوي في لقاء افتتاح البطولة في تمام العاشرة مساءًا يوم الجمعة الموافق 21 يونيو الجاري علي استاد القاهرة الدولي.

ويلعب منتخبنا الوطني ضمن المجموعة الأولي مع منتخبات (جمهورية الكونغو الديمقراطية - أوغندا - زيمبابوي).

ونشرت الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم بعض المعلومات عن لاعبي منتخبنا الوطني المشارك في بطولة أمم إفريقيا، نستعرضها في هذا التقرير، ونتناول أرقام ومعلومات عن مدافعي الفراعنة بالبطولة:

أحمد حجازي:

أحمد السيد علي السيد حجازي، من مواليد 25 يناير لعام 1991 بمحافظة الاسماعيلية، محترف ضمن صفوف وست بروميتش الانجليزي، ويرتدي رقم 6، بدأ مسيرته الدولية في 2011 ولعب 52 مباراة دولية وسجل هدفين، وشارك مع الفراعنة بمونديال روسيا 2018.

أحمد المحمدي:

أحمد عيسي المحمدي عبد الفتاح من مواليد 9 سبتمبر لعام 1987 بمدينة بسيون بمحافظة الغربية، يلعب في مركز الظهير الأيمن، ويرتدي رقم 3، محترف ضمن صفوف أستون فيلا، بدأ مسيرته الدولية عام 2007، وشارك في 86 مباراة دولية، وسجل 4 أهداف وصنع 9 أهداف، وتوج مع الفراعنة بكأس امم إفريقيا 2008، 2010.

محمود علاء:

محمود علاء الدين محمود إبراهيم من مواليد 28 يناير لعام 1991 بالقاهرة، يلعب في مركز "قلب دفاع"، لاعبًا بنادي الزمالك، ويرتدي رقم 20، بدأ مسيرته الدولية منذ 2012 وشارك في 4 مباريات دولية، وأبرز انجازاته مع المنتخب المشاركة في دورة الألعاب الأوليمبية لندن 2012.

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أيمن أشرف:

أيمن أشرف السيد السمسكاني من مواليد 9 أبريل لعام 1991، بمحافظة القاهرة، يلعب في مركزي قلب الدفاع والظهير الأيسر، لاعبًا بالنادي الأهلي، يرتدي القميص رقم 12، بدأ مسيرته الدولية عام 2016 وشارك في 9 مباريات دولية، وسجل هدفين، ومن أبرز انجازاته شارك في مونديال الشباب 2011 بكولومبيا.

محمود الونش:

محمود حمدي محمود حمودة الشهير بـ"الونش" من مواليد 1 يوليو لعام 1995 بـ"بنها"، يلعب في نادي الزمالك، ويرتدي القميص رقم 15، بدأ مسيرته الدولية مع منتخب مصر في 2018، وشارك في مباراتين فقط، ولم يحقق أي انجاز رفقة الفراعنة.

عمر جابر:

عمر محمود سيد جابر من مواليد 30 يناير لعام 1992 بالقاهرة، يلعب في مركز الظهير الأيمن، ولاعبًا بنادي بيراميدز، يرتدي القميص رقم 4، بدأ مسيرته الدولية مع منتخب مصر منذ 2011، وشارك في 23 مباراة وسجل هدف وحيد، وشارك في مونديال الشباب عام 2011.

أحمد أيمن:

أحمد أيمن محمد منصور الزهيري من مواليد 13 ابريل لعام 1994، بالقاهرة، يلعب في مركزي قلب الدفاع والظهير الايسر، لاعبًا في نادي بيراميدز يرتدي القميص رقم 13 بدأ مشواره الدولي مع الفراعنة في مارس 2019، ولعب 4 مباريات دولية وصنع هدف وحيد.

باهر المحمدي:

باهر محمد مجدي محمدي من مواليد 1 نوفمبر لعام 1996 بمحافظة الاسماعيلية، يلعب في مركزي قلب الدفاع وظهير أيمن، لاعبًا في نادي الاسماعيلي، يرتدي القميص رقم 2، بدأ مشواره الدولي مع الفراعنة في 2018، ولعب 7 مباريات دولية وسجل هدف وحيد.