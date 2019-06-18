رياضة | وكيله يؤكد: جاريث بيل لن يرحل عن ريال مدريد لهذا السبب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وكيله يؤكد: جاريث بيل لن يرحل عن ريال مدريد لهذا السبب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد جوناثان بارنيت وكيل أعمال النجم الدولي الويلزي جاريث بيل، أن الإعارة ليست من ضمن الخيارات، وأن هناك فرص أكبر للفوز بسباق الفروسية البريطاني أكثر من هذا الخيار.

وقال وكيل بيل: "الإنتقال أعتقد أنه شيء لن يحدث، لا أعتقد أنه يريد أن يرحل على سبيل الإعارة، لديه حياة جميلة ومنزل في إسبانيا، وأعتقد أنه سيكون أمراً إستثنائي أن يترك كل شيء وراءه".

واختتم: "من الواضح أن وضع بيل في ريال مدريد لم يتحسن، مانشستر يونايتد؟ قد يكون جاريث مناسب هناك جيداً، وأعتقد أنه يمكن أن يحقق نتائج جيدة لأنه لا يزال واحداً من أفضل اللاعبين في العالم، لكن هذا مستبعد للغاية".