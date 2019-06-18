رياضة | رسميًا.. برانكو مديرًا فنيًا للنادي الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميًا.. برانكو مديرًا فنيًا للنادي الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة السعودي، عن تعاقده مع المدرب الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش، لتولي القيادة الفنية للفريق، لمدة موسمين.

ونشر النادي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" صورة ترحيبية للمدرب معلقًا عليها: "الكرواتي برانكو مدرباً للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي لمدة موسمين مقبلين".

وجاء ذلك عقب إعلان أحمد الصائغ رئيسًا لنادي أهلي جدة، لمدة أربعة مواسم قادمة، بعد فوزه بالتزكية في ظل ترشحه وحيدًا على منصب رئيس الراقي.

والجدير بالذكر أن برانكو سبق له تدريب نادي دينامو زغرب الكرواتي، كما كانت له بعض التجارب الآسيوية مع نادي الاتفاق السعودي، والوحدة الإماراتي، وبيرسبولس الإيراني.