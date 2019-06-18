رياضة | زيدان يحدد بدلاء كاسيميرو.. ويطلب هذا اللاعب بأي ثمن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زيدان يحدد بدلاء كاسيميرو.. ويطلب هذا اللاعب بأي ثمن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن اللاعبين الذين طالب بهم زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد الإسباني، في حال مغادرة النجم البرازيلي كاسميرو هذا الصيف.

وذكرت صحيفة "ديفنسا سينترال" الإسبانية، أن زيدان يريد ندومبلي وبوجبا في حالة مغادرة كاسميرو، أما في حالة بقائه سوف يطلب بوجبا فقط.

زين الدين زيدان يريد بوجبا مهما كلف الثمن، لكنه سوف يُطالب بلاعب ثاني في حال مغادرة كاسميرو هذا الصيف، كما يُفضل المُدرب الفرنسي ندومبلي على كريستيان إريكسن.

وصار مستقبل كاسيمرو غامض، مع العلم أن زيدان يريده مع الفريق لكنه لن يصاب بالجنون إذا غادر، يُذكر ان كاسيميرو ارتبط بالانتقال إلى باريس سان جيرمان.