رياضة | كهربا يغلق هاتفه ويرفض الرد على رسائل الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كهربا يغلق هاتفه ويرفض الرد على رسائل الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك الرد على اتصالات ورسائل الجهاز الإداري للنادي لإخطاره بالعودة من جديد للتدريبات.

وفوجئ الجهاز الإداري للزمالك بغلق اللاعب هاتفه المحمول ورغم إرسال بعض الرسائل الهاتفية له لكنه رفض الرد عليهم.

وقضى اللاعب أجازة في فرنسا وعاد منها إلى الساحل الشمالي لقضاء أجازة قصيرة مع بعض أصدقائه رافضا الحضور للتدريبات.

وإستأنف فريق الزمالك تدريباته بالأمس بعد الراحة الطويلة التي حصل عليها اللاعبين منذ مباراة حرس الحدود ببطولة الدوري والتي انتهت بالتعادل السلبي.