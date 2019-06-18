بعد إجرائها جراحة.. ماريا شارابوفا تستعين بنادال

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تسعى نجمة التنس الروسية ماريا شارابوفا، إلى تقديم أداء جيدا في بطولة “مايوركا” المفتوحة للتنس، وذلك عقب خضوعها لجراحة في الكتف اليمنى كانت قد أجرتها في شهر فبراير الماضي.

حسناء اللعبة البيضاء الروسية، اعتبرت أن نجم التنس الإسباني رافاييل نادال مثال مدهش على اللعب والفوز عقب التعرض لإصابة.

ماريا شارابوفا، المصنفة الأولى سابقا، من المنتظر أن تخوض بطولة “مايوركا” على الملاعب العشبية، بعدما قبلت دعوة المنظمين.

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اللاعبة الروسية لم تشارك في بطولات منذ مطلع العام الجاري، حين خاضت بطولة “سان بطرسبرج” وتشارك في البطولة إلى جانب كل من الألمانية أنجليك كيربر بطلة “ويمبلدون” الحالية، والبيلاروسية فيكتوريا أزارينكا.

وعن عودتها الى الملاعب بعد غياب بسبب الإصابة، استشهدت شارابوفا بتجربة رافاييل نادال، المصنف ثانيا عالميا والذي توج مؤخرا ببطولة “رولان غاروس”، ثانية البطولات الأربع الكبرى “غران شليم”، للمرة الـ12 في مسيرته.

ماريا قالت: إن نادال أيضا عانى إصابات وعاد بمزيد من الرغبة في الفوز، إنه مثال على الشغف الذي يجب أن يكون لديك من أجل مواجهة التحديات.