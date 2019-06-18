كيف ردت صديقة كريستيانو رونالدو على تجاهل سيرجيو راموس دعوة الأخير لزفافه؟

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
يبدو أن عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريجيز، أرادت أن ترد بشكل غير مباشر على تجاهل اللاعب الإسباني سيرجيو راموس لدعوة صديقها البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالي حفل زفاف قائد ريال مدريد.
صحيفة “ديلي ستار” الإنجليزية، ذكرت أن جورجينا صورة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، في غشارة إلى سيرجيو راموس بأن الأسرة لا تبالي بتجاهلها لحضور حفل زفافه على الإعلامية الشهيرة بيلار روبيو، الذي أقيم في كاتدرائية إشبيلية.
الصحيفة أضافت، أن جورجينا نشرت صورة من داخل طائرة كريستيانو الخاصة، ومعهم الأطفال الأربعة، متجهين نحو اليونان، للاستمتاع بالعطلة الصيفية، في نفس توقيت حفل راموس، موجهة من خلالها رسالة لراموس، بأنهم ليسوا بحاجة للدعوة.
يشار إلى أن حفل زفاف راموس حضره قرابة 500 شخص، منهم لاعبي فريق ريال مدريد بجانب المدرب زين الدين زيدان والرئيس فلورنتينو بيريز، وآخرون منهم دافيد بيكهام، ورونالدو البرازيلي “الظاهرة” وروبرتو كارلوس.. واعتذر حارس الريال السابق إيكر كاسياس وزوجته سارة كاربونيرا، وذلك بعد خروجه لتوه من أزمة قلبية، قبل أن تصاب زوجته بمرض خبيث منذ فترة قصيرة.
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