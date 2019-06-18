شكرا لقرائتكم خبر عن رونالدو طلب الحصول على قميص لاعب مصري غير صلاح.. تعرف من هو والان مع التفاصيل

احترف العديد من اللاعبين المصريين في الدول الأوربية، ولم يحقق أحداً نجاحاً باهراً سوى محمد صلاح مهاجم نادي ليفربول الإنجليزي وهداف الدوري الإنجليزي لموسمين متتاليين، ولكن هناك نجوم آخرين كان أدائهم هائل في البداية ولكنهم لم يحققوا نجاحاً كبيراً بسبب سوء التوفيق.

ومن ضمن هؤلاء اللاعبين، عبدالستار صبري نجم المنتخب المصري وبنفيكا، والذي له قصة طريفة مع البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالي، لم يسمع عنه الكثيريين، ولكن رواه صبري، عندما كان يلعب رونالدو في سبورتينج لشبونة، أدى صبري أداءًا رائعاً فريقه بنفيكا أمام لشبونة وأحرز هدف، وعقب انتهاء المبارة جاء رونالدو وطلب من صبري قميصه.

صبري شدد على إنه بعد أن سجل هدف شهير لبنفيكا ضد سبورتينج لشبونة طلب كريستيانو بعد انتهاء المباراة قميصه مع بنفيكا.

يذكر أن عبدالستار صبري كان لاعباً مهارياً كبيراً، واكتشفه مورينيو عندما كان يدرب بنفيكا.

كان عبد الستار صبري عبد المجيد محمود ولد 19 يونيو 1974، وحصل على لقب كأس الكؤوس الأفريقية عام 1996 مع المقاولون العرب، وكأس الأمم الأفريقية لكرة القدم: 1998.

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بداية رونالدو لكرة القدم

في السن الثامنة، لعب كريسيتانو رونالدو لنادي أندورينها للهواة، حيث كان والده هو مدرب الفريق. في عام 1995، وقع رونالدو مع نادي ناسيونال ماديرا المحلي على الرغم من أن نادي بورتو وبوافيستا كانا يريدان ضمّه لكن والده رفض، لأنه ما زال شاباً صغيراً. كل الأندية التي تعاملت معه أعجبت بموهبته بالنسبة إلى عمره بالإضافة إلى نضج عقله وعدم تهوره. وبعد فوزه باللقب ذهب لإجراء التجارب لثلاثة أيام في نادي سبورتينغ لشبونة البرتغالي، وبعد نجاحه في الاختبارات وقعوا معه عقد مقابل مبلغ لم يكشف عنه.

سبورتينج لشبونة

إنضم رونالدو إلى قائمة اللاعبين الشباب للتدريب في أكاديمية سبورتينغ (Academia Sporting)، وهي أكاديمية لكرة القدم تتواجد في مدينة ألكوشيتي المجاورة، وهو اللاعب الوحيد الذي لعب في كل الفئات السنية لنادي سبورتينغ (تحت 16، تحت 17، تحت 18، الفريق ب، الفريق الأول) كل ذلك ضمن موسم واحد. سجل أول أهدافه في أول مباراة له في الفريق الأول بالدوري المحلي يوم 7 أكتوبر 2002 بعد توقيعه ثنائية. والتي فاز بها نادي سبروتينغ بـ3–0 على نادي موريرنسي، في حين تميز مع منتخب البرتغال للشباب في بطولة أوروبا تحت 17 سنة عام 2002.

في سن 15 تم تشخيص حالة رونالدو بتسارع نبضات القلب، وهي حالة كادت أن تجبره على التخلي عن كرة القدم. ولكن بعد خضوعه لعملية جراحية ناجحة عاد إلى ممارسة كرة القدم بصفة عادية.

في نوفمبر 2002، دعي رونالدو إلى ساحة تدريب نادي أرسنال الإنجليزي لندن كولني، لتلبية دعوة المدرب الفرنسي أرسين فينغر وجهازه الفني. فينغر، الذي كان يرغب في التعاقد مع لاعب خط الوسط كان قد رتب للقاء ممثلين عن رونالدو (اقترحه على مدرب ناديليفربول جيرارد هولييه) وتمت مناقشة نقله في الأشهر اللاحقة غير أنه جاء اهتمام مدرب نادي مانشستر يونايتد السير أليكس فيرغسون في صيف 2003، عندما هزم نادي سبورتينغ نادي المان يونايتد 3–1 في مباراة افتتاح ملعبه خوسيه ألفالادي في لشبونة، بعد إعجاب لاعبي مانشستر يونايتد بأداء رونالدو، الذين حثوا المدرب فيرغسون على التعاقد معه لخلافة رحيل نجمهم الشهير الجناح الإنجليزي ديفيد بيكهام نحو ريال مدريد.