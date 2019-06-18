الان تتابع الاهلي يعين الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش مدربا جديدا والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 27 دقيقة - 10:57 م, 18 يونيو 2019 م التعليقات: 0 في قرار جديد الخليج 365-متابعات أعلن النادي الأهلي،اليوم، عن تعيين الكرواتي برانكو مدرباً للفريق الكروي الأول لمدة موسمين مقبلين

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