الان تتابع منصور بن مشعل مشرفا عاما على كرة القدم في الأهلي والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل ساعتين - 9:50 م, 18 يونيو 2019 م التعليقات: 0 في إدارة الصائغ الخليج 365-متابعات أعلن النادي الأهلي اليوم، أنه تقرر أن يتسلم صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مشعل بن عبدالعزيز مهام الاشراف العام على كرة القدم بالنادي ، حيث اعتمد الأجهزة الإدارية لفرق كرة القدم بالنادي ، والتي جائت على النحو التالي

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