الان تتابع أحمد الصائغ رئيسا للأهلي والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل ساعتين - 9:39 م, 18 يونيو 2019 م التعليقات: 0 بالتزكية الخليج 365-متابعات أعلن النادي الأهلي رسميا عن تولي المهندس أحمد بن بكر الصائغ منصب رئاسة مجلس إدارة النادي بالتزكية لأربعة أعوام مقبلة..

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