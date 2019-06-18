شكرا لقرائتكم خبر عن أفضل 5 حراس مرمى من المتوقع تألقهم في أمم إفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بدأ العد التنازلى لبطولة أمم إفريقيا المقرر انطلاقها الجمعة المقبل وتستمر حتى 19 يوليو المقبل والتى تقام في نسختها الأولى بمشاركة 24 منتخبًا، حيث من المتوقع أن تحظى بالإثارة والندية خلال مباريات البطولة، لاسيما أن معظم المنتخبات تملك نجومًا لامعة يلعبون في الأندية الكبرى بأوروبا ومن المنتظر تألقهم مع منتخبات بلادهم. ويتنافس على لقب الأميرة الإفريقية 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة، حيث سيتم تقسيم تلك المنتخبات إلى 6 مجموعات، يتأهل إلى ثُمن النهائى صاحبا المركزين الأول والثانى من كل مجموعة، إضافة إلى أفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثالث.

حراسة المرمى هي بمثابة جدار الأمان لأى منتخب أو فريق، حيث يعد هو الحصن المنيع لأى خط دفاع، حيث تملك المنتخبات الإفريقية في جعبتها مجموعة من حراس المرمى المتميزين للغاية، البعض منهم محترفون في أوروبا وله صولات وجولات، أبرزهم الدولى الكاميرونى أندريه أونانا، حارس مرمى فريق أياكس الهولندى، الذي تألق بقوة مع فريقه وحصل على بطولة الدورى الهولندى، كما لمع بريقه في دورى أبطال أوروبا ووصل إلى نصف النهائى، ولكنه ودّع منافساتها أمام توتنهام هوتسبير، مما جعله محط أنظار العديد من الأندية الأوروبية، خلال الفترة المقبلة، خاصة خلال مشاركته مع منتخب بلاده في البطولة الإفريقية.

وتستعرض «المصرى اليوم» أفضل حراس المرمى المتوقع مشاركتهم مع منتخبات بلادهم في بطولة الأمم الإفريقية 2019.