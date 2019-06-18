شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يرفع عرض التعاقد مع طاهر محمد طاهر فى الانتقالات الصيفية إلى 30 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شهدت الساعات الماضية مفاوضات مكثفة من جانب مسؤولى النادى الأهلى، لإنهاء التعاقد مع طاهر محمد طاهر، مهاجم المقاولون العرب، خلال فترة الانتقالات الصيفية، خاصة بعدما أبدى مارتن لاسارتى، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بالنادى، إعجابه بمستوى اللاعب، وانضمامه للمنتخب الوطنى فى فترات عديدة على مدار الموسم، لكن ابتعد فى الفترة الحالية بسبب الإصابة، ورفعت لجنة التعاقدات العرض المادى لضم اللاعب إلى 30 مليون جنيه، بعدما تدخل نادى بيراميدز فى الصفقة وأيضاً نادى الزمالك، إلا أن طاهر أبلغ مجلس إدارة نادى المقاولون العرب برغبته فى اللعب للنادى الأهلى، وتمسك برفض عرضى الزمالك وبيراميدز.

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يذكر أن اللاعب وقع فى بداية الموسم الحالى للنادى الأهلى، لكن توقفت المفاوضات بسبب تمسك المقاولون العرب بخدمات اللاعب، وتسعى لجنة الكرة بالنادى الأهلى لإبرام صفقات قوية فى إطار الخطة الموضوعة لتكوين فريق قوى قادر على العودة لمنصات التتويج الإفريقية.

فيما يبذل مسؤولو النادى الأهلى محاولات أخيرة مع هيدرسفيلد تاون الإنجليزى لتجديد عقد إعارة رمضان صبحى، وذلك بعد صعوبة إمكانية شرائه بشكل نهائى بسبب المغالاة المادية للنادى الإنجليزى، ومن المنتظر أن يعقد نادر شوقى، وكيل اللاعب، جلسة مع مسؤولى النادى الإنجليزى فى لندن، خلال الساعات القليلة المقبلة، لإنهاء ملف تجديد فترة إعارة اللاعب حتى يتمكن من المشاركة مع الأهلى فى مباراتى حسم الدورى الممتاز أمام المقاولون العرب والزمالك والمقرر إقامتهما عقب انتهاء بطولة الأمم الإفريقية التى ستنطلق بعد غد «الجمعة».

جاء ذلك فى الوقت الذى رفض فيه الجهاز الفنى محاولات ضغط محمد هانى للموافقة على رحيله لخوض تجربه احترافية فى أحد أندية الدورى اليونانى، وتمسك الجهاز الفنى باللاعب، خاصة أنه يعتبر من العناصر المهمة التى يعتمد عليها مارتن لاسارتى، كما أنه ظهر بمستوى متميز حينما كان يشارك بشكل أساسى أثناء فترة إصابة أحمد فتحى.