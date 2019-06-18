شكرا لقرائتكم خبر عن البرازيل تبحث عن الفوز أمام فنزويلا لضمان الصعود إلى دور الثمانية في كوبا أمريكا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخوض المنتخب البرازيلى لقاءه الثاني في بطولة كوبا أمريكا أمام بوليفيا، عند الساعة الثانية صباحًا بتوقيت القاهرة قبل ساعة وعشر دقائق عن فجر الخميس، على أرض ملعب «أرينا فونتى نوفا».

كان منتخب السامبا فاز في أول لقاءاته بهذه البطولة بثلاثية على نظيره بوليفيا خلال المباراة الافتتاحية، وظهر لاعبو البرازيل بأداء منخفض فنيًا باستثناء دقائق الأهداف التي أحرزها فيليب كوتينيو في الدقائق 50 و53، وإيفرتون سوسا سواريس، قبل نهاية اللقاء بخمس دقائق.

وتتصدر البرازيل المجموعة الأولى بثلاث نقاط عقب الفوز على بوليفيا بثلاثية نظيفة في افتتاح البطولة، فجر السبت الماضى، وبعد تعادل بيرو وفنزويلا سلبيًا، مساء السبت أيضًا، وفى حال فوز السامبا خلال اللقاء الثانى ستضمن الوصول إلى دور الثمانية لهذه البطولة.

ويخوض تيتى، المدير الفنى للبرازيل، لقاء فنزويلا بالعناصر الأساسية التي خاضت اللقاء الافتتاحى ببطولة كوبا أمريكا 2019 أمام بوليفيا، مع تغيير وحيد، حيث من المتوقع أن يدفع المدير الفنى للسيليساو بلاعبه آرثر ميلو بعد تعافيه من إصابته في الركبة اليمنى، خلال اللقاءات الودية التي جهزت البرازيل لهذه البطولة.

وخاض لاعبو المنتخب البرازيلى مرانهم الأول بمدينة سلفادور التي ستحتضن المباراة المقبلة، على أرض ملعب «أرينا فونتى نوفا»، وسمح تيتى للإعلاميين بدخول المران إلى ما يقرب من 30 دقيقة، وبعدها أغلق أبواب استاد المران وجعله سريًا حتى يبتعد عن أعين الجواسيس.

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وقسّم المدير الفنى لمنتخب السيليساو لاعبيه إلى مجموعتين: الأولى تكونت من التشكيل الأساسى الذي بدأ مباراة بوليفيا باستثناء آرثر، بينما على الجانب الآخر المجموعة الاحتياطية المفترضة.

يغيب لاعب وحيد عن منتخب البرازيل للإصابة، هو نجم باريس سان جيرمان نيمار بسبب الإصابة الأخيرة التي تعرض لها في مباراة قطر الودية، ولن يفتقد السيليساو أي لاعب آخر بسبب الإيقاف.

ويخوض تيتى لقاء فنزويلا بطريقته المعتادة 4-3-3 ولاعبيه الأساسيين، هم حارسه الأساسى، أليسون بيكر، نجم ليفربول هذا الموسم، ودفاعًا دانى ألفيس وماركينيوس وتياجو سيلفا وفيليبى لويس، ووسطًا كاسيميرو وآرثر ميلو وفيليبى كوتينيو ودافيد نيريس، وهجومًا ريتشارليسون وروبرتو فيرمينو.

ويخوض رافاييل دوداميل، المدير الفنى لمنتخب فنزويلا، هذا اللقاء رافعًا شعار «لا بديل عن الفوز»، خاصة بعد تعادله السلبى أمام بيرو، لأنه في حال الخسارة أو التعادل أمام أصحاب الأرض، سيكتب نهاية المنتخب الفنزويلى في هذه البطولة.

ولن يفتقد منتخب فنزويلا في المباراة ضد البرازيل أي لاعب للإصابة، لكن سيغيب المدافع لويس ديل بينو بسبب الإيقاف، بعد تعرضه للطرد في مباراة بيرو بالجولة الأولى، وستكون جميع الأوراق المتبقية متاحة أمام المدرب رافائيل دوداميل لخوض هذه المباراة.

لن يغير المدرب الفنزويلى طريقته المعتادة 4-4-2، ولاعبيه الأساسيين: ويلكير فارينييز، حارسه الأساسى، ودفاعًا روبرتو روزاليس- خون تشانسيلور- ميكيل فيلانويفا- رونالد هيرنانديز، ووسطًا يانخل هيريرا- جونيور مورينو- توماس رينكون- جون موريلو، وهجومًا جيفرسون سافارينو- سالومون روندون.