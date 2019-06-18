شكرا لقرائتكم خبر عن «حمام السباحة» يُجهز لاعبي غانا لـ«الكان» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف موقع «غانا سوكر» أن كواسى أبياه، المدير الفنى للمنتخب الغانى الأول لكرة القدم، طلب من لاعبيه خوض مران بدنى في حمام السباحة، صباح الثلاثاء، من أجل رفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين قبل التوجه إلى مصر من أجل خوض غمار منافسات بطولة إفريقيا التي تنطلق بعد غد الجمعة وتنتهى يوم 19 من شهر يوليو المقبل.

وذكر الموقع أن المدير الفنى لـ«البلاك ستارز» أجرى العديد من الخطط الفنية والتكتيكية خلال المعسكر الذي أقيم في الإمارات خلال الفترة الماضية، حيث جرب كواس أبياه العديد من النجوم من أجل الحكم عليهم قبل البطولة الإفريقية.

Advertisements

من جانبه يعتقد جيان أسامواه، نجم المنتخب الغانى، أن اللاعبين الجدد في تشكيلة غانا لديهم القدرة على مساعدة الفريق بشكل كبير كما أنه قوة ضاربة في بطولة كأس أمم إفريقيا 2019.

وأكد جيان أن مهارات اللاعبين الجدد وتجربة بقية الفريق سيكون مفيدًا للنجوم السوداء في مواجهة بطولة مليئة بالتحديات، مشددًا على أن اللاعبين الشباب جائعون ومستعدون من أجل إسعاد الشعب الغانى باقتناص لقب البطولة.

وعن استعدادات النجوم السوداء قال كواسى أبياه، المدير الفنى للفريق، إن معسكر منتخب بلاده يشهد حالة من الترابط والتعاون الكبير بين اللاعبين، وهو ما يؤهلهم لتقديم بطولة ناجحة في مصر وأوضح قائلا: «أنا أثق جدا في الفريق، وجميع اللاعبين جاهزون من أجل حصد لقب كأس أمم إفريقيا هذا العام».

يذكر أن منتخب غانا يقع ضمن المجموعة السادسة مع منتخبات الكاميرون وغينيا بيساو وبنين، وتلعب «البلاك ستارز» مباراتها الافتتاحية في البطولة أمام منتخب بنين الثلاثاء المقبل على ملعب الإسماعيلية، قبل مواجهة الكاميرون وغينيا بيساو في مباراتى المجموعتين الأخيرتين، ستفتتح غانا حملتها يوم 25 يونيو ضد بنين في الإسماعيلى قبل مواجهة الكاميرون وغينيا بيساو في المباراتين الأخيرتين.