شكرا لقرائتكم خبر عن «أجيري» يفاضل بين «دونجا» و«النني» للمشاركة في مباراة مصر وزيمبابوي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يفاضل الميكسيكى «أجيرى» المدير الفنى للمنتخب الوطنى لكرة القدم بين الدفع بمحمد الننى المحترف بنادى أرسنال الإنجليزى أو نبيل عماد «دونجا» لاعب بيراميدز إلى جوار طارق حامد خلال مباراة الافتتاح أمام زيمبابوى بعد غد الجمعة ببطولة أمم إفريقيا، كان «أجيرى» قد أشاد بمستوى «دونجا» خلال مباراة غينيا الودية خصوصا أن المدير الفنى تمسك بالدفع به حتى يمنحه الفرصة في المشاركة خلال اللقاء للحكم عليه بشكل نهائى، ووفقا للمصدر بالمنتخب الوطنى فإن المدير الفنى يداعب «دونجا» خلال التدريبات ويدفع به في التشكيل الذي سيخوض به اللقاء الرسمى، مشيرا إلى أن عدم انتظام مشاركة محمد الننى مع فريقه الإنجليزى قد يكون سببا في اللجوء إلى «دونجا».

ويناقش «أجيري» غدًا الأربعاء مع جهازه المعاون اختيار الحارس الأساسى للمنتخب الوطنى في ظل رغبة المدير الفنى الدفع بأحمد الشناوى كحارس أساسى، بينما يتمسك أحمد ناجى مدرب الحراس في الدفع بمحمد الشناوى نظرا للخبرة التي اكتسبها في المشاركة بمونديال روسيا 2018، فضلا عن الثبات الانفعالى الذي يتمتع به حارس الأهلى في مواجهة الضغوط الجماهيرية والإعلامية إلى جانب أن محمد الشناوى يجيد الكرات العرضية ولا يهاب المنافسين، فيما عقد هانى رمزى مدرب المنتخب جلسة ودية مع أحمد على مهاجم الفريق نصحه خلالها بعدم التعجل في الفرص التي تسنح له أمام المرمى مثلما يفعل مع فريقه المقاولون العرب بالدورى الممتاز.

وأكد "رمزي" للاعب، خلال الجلسة، أن الجهاز الفنى يثق في قدراته الهجومية، لكن أداءه خلال مباراة غينيا ظهر عليه بعض التوتر، ومن ثم يجب أن يفكر في إزالتها من خلال التركيز والثقة في قدراته الفنية، في الوقت الذي شدد فيه أحمد على للمدرب المساعد أنه يتأخر في تسديد بعض الفرص أمام المرمى حتى يضمن تسجيلها في المرمى ولا يرغب في إهدار الفرصة، كان «أجيرى» قد وضع مروان محسن مهاجما أساسيا سيعتمد عليه خلال البطولة على أن يكون أحمد على مهاجم المقاولون العرب بديلا له في حالة الحاجة إلى زيادة الفاعلية الهجومية، على أن تتم الاستعانة بأحمد حسن «كوكا» المحترف بنادى سبورتنج براجا البرتغالى حسب ظروف المباريات التي سيخوضها المنتخب الوطنى في البطولة، فيما أشاد اللاعبون بتدريبات المرح التي أدخلها الجهاز الفنى على التدريبات الأخيرة لإزالة حدة التوتر والضغوط الملقاة على عاتق اللاعبين قبل انطلاق البطولة، وعلمت «المصرى اليوم» أن تدريبات المرح أصبحت مثار نقاش اللاعبين عقب كل مران خلال جلساتهم الخاصة بفندق الإقامة، فيما تعافى وليد سليمان، لاعب الوسط المهاجم، من إصابة الكدمة التي اشتكى منها عقب مباراة غينيا وأثبتت الأشعة التي أجراها بمعرفة الدكتور محمد أبوالعلا، طبيب المنتخب الوطنى، سلامته من أي أمور قد تعرقل انتظامه في التدريبات الجماعية للفريق. يأتى هذا في الوقت الذي قرر فيه أجيرى تخفيف الحمل التدريبى بداية من اليوم بعدما خاض، أمس، اللاعبون المران على فترتين صباحا ومساء.