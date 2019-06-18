شكرا لقرائتكم خبر عن شاشات مجانية لمباريات «أمم أفريقيا» فى ميادين القاهرة والجيزة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، الثلاثاء، تخصيص 124 شاشة عرض في ميادين ومراكز شباب وحدائق المحافظة لمتابعة بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم التي تنطلق الجمعة المقبل وتحتضنها مصر، مجانًا.

وقال «راشد» في تصريحات صحفية أمس، إنه تم الانتهاء من تجهيز المقار الخاصة بعرض مباريات البطولة، وتم تزويد مراكز الشباب بشاشات عرض كبرى لنقل الأحداث والفعاليات المختلفة المتعلقة بالبطولة لإتاحة الفرصة أمام المواطنين لمتابعة المباريات وتشجيع المنتخب المصرى.

ووجه رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بتوفير سبل الراحة لرواد الأندية ومراكز الشباب خلال فترة البطولة، ورفع كفاءة النظافة والتجميل بمحيط مراكز الشباب، والتنسيق الدائم مع مديرية الشباب والرياضة لإزالة أي معوقات على الفور. وفى سياق متصل، قال اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، إن رؤساء الأحياء انتهوا من تحديد أماكن لوضع شاشات عرض مجانية للمواطنين في الميادين الكبرى والحدائق ومراكز الشباب بالتنسيق مع الجهات الأمنية، لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من المواطنين لمتابعة فعاليات بطولة الأمم الإفريقية، وكذلك عرض أفلام وثائقية قصيرة عن الأماكن السياحية والتراثية في القاهرة، بالإضافة لأهم المشروعات الحديثة المنفذة بها. ووجه محافظ القاهرة، رئيس هيئة النقل العام، بإزالة كل الإعلانات المشوهة الموجودة على أتوبيسات الهيئة ولصق شعار البطولة بدلًا منها، وتخصيص أسطول كامل لا يقل عن 600 أتوبيس لخدمة نقل الجماهير من الميادين الكبرى والمواقف العامة لأماكن إقامة المباريات، مع التنسيق مع هيئة استادى القاهرة والدفاع الجوى لتخصيص أماكن انتظار الأتوبيسات ووضع لوحات إرشادية للمواطنين.