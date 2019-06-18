شكرا لقرائتكم خبر عن رقم قياسي فريد في انتظار الغاني أسامواه جيان في أمم أفريقيا 2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ينتظر الغاني أسامواه جيان، قائد وهداف منتخب غانا، الانفراد برقم قياسي خلال مشاركته مع البلاك ستارز في نسخة 2019 بكأس أمم أفريقيا، والتي تستضيفها مصر.

ويلعب المنتخب الغاني في المجموعة السادسة التي تحتضنها الاسماعيلية، مع كل من منتخبات الكاميرون وبنين وغينيا بيساو.

ويعتبر جيان من ضمن 3 لاعبين نجحوا في تسجيل الأهداف خلال 6 نسخ سابقة لأمم أفريقيا، مع كل من الكاميروني صامويل ايتو والزامبي كالوشا بواليو.

وسيكون جيان هو أول لاعب يسجل في 7 نسخ لأمم أفريقيا حال زيارته شباك منافسي البلاسك ستارز في نسخة 2019، والانفراد بالرقم القياسي على حساب ايتو وبواليا.

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ونجح جيان في تسجيل 8 أهداف في كأس أمم أفريقيا بشكل متتالي في النسخ الستة الأخيرة بدايةً من نسخة 2008 بغانا وحتى النسخة الأخيرة في 2017 بالجابون.

وكان إيتو قد سجل أهدافه الـ 18 خلال 6 نسخ متتالية منذ 2000 وحتى 2010، بينما جاءت أهداف الزامبي كالوشا بواليا في نسخ متفرقة وليس متتالية وهي 1968، 1992، 1994، 1996، 1998 و2000.

ويمتلك جيان رقماً مميزاً من بين جميع لاعبي منتخبات كأس أمم أفريقيا في نسخة مصر 2019، حيث يعتبر هو اللاعب الوحيد الذي تخطى حاجز الـ 100 مباراة دولية بقميص منتخب بلاده، حيث خاض 106 مباريات مع البلاك ستارز.

وافتتح جيان أهدافه في أمم أفريقيا خلال نسخة 2008 في شباك المنتخب الغيني، في مباراة الافتتاح لتلك النسخة التي استضافتها غانا.

بقى أن نذكر أن أسامواه جيان، صاحب الـ 33 عاماً، هو الهداف التاريخي لمنتخبات أفريقيا في كأس العالم برصيد 6 أهداف، متفوقاً على الكاميروني روجيه ميلا صاحب الـ 5 أهداف مع منتخب الأسود في المونديال.