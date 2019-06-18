شكرا لقرائتكم خبر عن نادي المقاولون العرب يستضيف أول مران لمنتخبي الكونغو وأوغندا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
أدى منتخب الكونغو أول مران له على الملعب الفرعي باستاد المقاولون العرب استعدادا للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية التى ستستضيفها مصر خلال الفترة من ٢١ يونيو حتى ١٩ يوليو ٢٠١٩ .
وانتظم المنتخب الكونغولي في التدريبات الجماعية وسط إجراءات أمنية مشددة.
وحرص فلورا المدير الفني للمنتخب الكونغولي علي مشاهدة الجيم الخاص بالتدريبات وكذلك أرضية الملعب قبل المران.
وأشاد المدرب بامكانيات نادي المقاولون العرب والدعم الكبير الذي حصل عليه من مجلس الإدارة برئاسة المهندس محسن صلاح الذي أعطى تعليماته للمسؤولين بتوفير كل احتياجات المنتخبين الكونغولي وكذلك المنتخب الأوغندي الذي يتدرب هو الآخر في نفس التوقيت علي الملعب الرئيسي.
حيث أدى منتخب أوغندا مرانه على الملعب الرئيسي باستاد المقاولون العرب استعدادا للمشاركة في البطولة .
وكان في استقبال المنتخبين جلال فراج المدير التنفيذي للمقاولون ومجدي محمد علي مدير الفريق الاول وتم الترحيب بالأجهزة الفنية ولاعبي المنتخبين قبل انطلاق المران.
يذكر أن كابتن جمال سالم نجم المقاولون العرب السابق، ومعه عبد الغني حسين، تم تكليفهما بالإشراف ومتابعة منتخب الكونغو بينما يشرف على منتخب أوغندا حسين عبد الغني إداري الفريق الأول بالمقاولون العرب.
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